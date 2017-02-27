Додано: Пон 24 жов, 2022 16:56

Realist написав: А те що він "редиска" в чомусь іншому - то до інституції (НБУ) має відношення тільки в тому контексті, що наскрізь прогнила "система" допускає можливість таких ляпів коли на такі посали призначаються люди із сумнівною репутацією. А те що він "редиска" в чомусь іншому - то до інституції (НБУ) має відношення тільки в тому контексті, що наскрізь прогнила "система" допускає можливість таких ляпів коли на такі посали призначаються люди із сумнівною репутацією.

Вопрос репутации слишком сложен.Начнем с того, что обвинение всплыло только тогда, когда он уже уходил из НБУ. Т.е. на момент его назначения на должность репутация была чиста. Мы даже не можем повозмущаться на предмет того, что за границей после таких обвинений уходят в отставку - он ушел (не знаю, есть ли связь). Само обвинение, в данном случае, тоже не выглядит слишком серьезным.С самим понятием тоже не все гладко. С одной стороны, хочется, чтобы на таких должностях люди были кристально чисты, и появление такого обвинения приводило к отставке. Но с другой стороны, обвинить можно кого угодно в чем угодно. Ложечки потом найдутся, а профессионал с должности уже ушел. Обвинения нуждаются в доказательствах, но в вопросах репутации презумпция невиновности не работает.Проблема эта не только наша, на западе, особенно в США, сейчас мода на обвинения в "аморалке". Мне трудно вспомнить известную личность мужского пола, которую в последнее время не обвиняли в том, что он 40 лет тому назад кого-то неправильно ущипнул за задницу. Явление, вроде бы, из другой оперы, но проблемность понятия "репутация" демонстрирует достаточно ярко.ЗЫ Я не защищаю конкретную личность или конкретную институцию. Я защищаю право человека на справедливое отношение и право руководителя на отношение к нему как к человеку, а не иконе.