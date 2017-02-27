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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10064100651006610067>
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:21

  asti написав:Да уж запарился я с этим баксом:

Лаври Долярчика не дають спати?
Чи цю муйню немає кому слухати?
Лічильникі всі повірені?
А курс трохи відскочив, не захотів впритул до 40-ка наближатися.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:25

  asti написав:стою и думаю, вроде бы взрослый человек, не идиот - закончил школу, колледж и университет и всё это чтобы в 40 лет такой хернёй заниматься...??! Экзистенция мать твою...

А в тюрьме сейчас ужин: макароны... ©
Очень даже неплохо, если можете себе позволить 3 часа в неделю не работать. Значит не зря школа, колледж и универ. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:А те що він "редиска" в чомусь іншому - то до інституції (НБУ) має відношення тільки в тому контексті, що наскрізь прогнила "система" допускає можливість таких ляпів коли на такі посали призначаються люди із сумнівною репутацією.

Вопрос репутации слишком сложен.
Начнем с того, что обвинение всплыло только тогда, когда он уже уходил из НБУ. Т.е. на момент его назначения на должность репутация была чиста. Мы даже не можем повозмущаться на предмет того, что за границей после таких обвинений уходят в отставку - он ушел (не знаю, есть ли связь). Само обвинение, в данном случае, тоже не выглядит слишком серьезным.
С самим понятием тоже не все гладко. С одной стороны, хочется, чтобы на таких должностях люди были кристально чисты, и появление такого обвинения приводило к отставке. Но с другой стороны, обвинить можно кого угодно в чем угодно. Ложечки потом найдутся, а профессионал с должности уже ушел. Обвинения нуждаются в доказательствах, но в вопросах репутации презумпция невиновности не работает.
Проблема эта не только наша, на западе, особенно в США, сейчас мода на обвинения в "аморалке". Мне трудно вспомнить известную личность мужского пола, которую в последнее время не обвиняли в том, что он 40 лет тому назад кого-то неправильно ущипнул за задницу. Явление, вроде бы, из другой оперы, но проблемность понятия "репутация" демонстрирует достаточно ярко.

ЗЫ Я не защищаю конкретную личность или конкретную институцию. Я защищаю право человека на справедливое отношение и право руководителя на отношение к нему как к человеку, а не иконе.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Підтримували інституцію, а не Кирила! Крапка!

В рамках роботи інституції Кирило робив все вірно. Претензій до нього в цьому плані не багато.
А те що він "редиска" в чомусь іншому - то до інституції (НБУ) має відношення тільки в тому контексті, що наскрізь прогнила "система" допускає можливість таких ляпів коли на такі посали призначаються люди із сумнівною репутацією.

трохи перефразую вас:
В рамках роботи лікарні претензій до лікаря немає, він все робив вірно.
А те що перепродував органи пацієнтів то це тільки питання до гнилої системи. А так він все правильно робив. Я підтримую інститут лікарні!

він і є гнила система.

  Сибарит написав:Начнем с того, что обвинение всплыло только тогда, когда он уже уходил из НБУ. Т.е. на момент его назначения на должность репутация была чиста. Мы даже не можем повозмущаться на предмет того, что за границей после таких обвинений уходят в отставку - он ушел (не знаю, есть ли связь). Само обвинение, в данном случае, тоже не выглядит слишком серьезным.

Вибачте але питання до нього були вже давно.
І фільми про нього теж знімали задовго до цього.
https://sokyra.party/uk/material/860

https://youtu.be/5l_KcSWlzBY

https://youtu.be/KjzDDepbjSs
Востаннє редагувалось equinox в Пон 24 жов, 2022 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ за тиждень стабільно продає на міжбанку 500-600 млрд баксів. Нехай за місяць виходить 2 млрд. Тобто до 24 лютого продасть під 10 млрд із ЗВР, бо шалені пенсії суддям, прокурорам, богуслаєвим, шевченкам, усіляким колишнім держслужбовцям, що роззброїли та розбазарили країну - платити потрібно вчасно. Так, давай Захід фінансуй це.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:00

  Сибарит написав:
  Realist написав:А те що він "редиска" в чомусь іншому - то до інституції (НБУ) має відношення тільки в тому контексті, що наскрізь прогнила "система" допускає можливість таких ляпів коли на такі посали призначаються люди із сумнівною репутацією.

Вопрос репутации слишком сложен.
Начнем с того, что обвинение всплыло только тогда, когда он уже уходил из НБУ. Т.е. на момент его назначения на должность репутация была чиста. Мы даже не можем повозмущаться на предмет того, что за границей после таких обвинений уходят в отставку - он ушел (не знаю, есть ли связь). Само обвинение, в данном случае, тоже не выглядит слишком серьезным.
С самим понятием тоже не все гладко. С одной стороны, хочется, чтобы на таких должностях люди были кристально чисты, и появление такого обвинения приводило к отставке. Но с другой стороны, обвинить можно кого угодно в чем угодно. Ложечки потом найдутся, а профессионал с должности уже ушел. Обвинения нуждаются в доказательствах, но в вопросах репутации презумпция невиновности не работает.
Проблема эта не только наша, на западе, особенно в США, сейчас мода на обвинения в "аморалке". Мне трудно вспомнить известную личность мужского пола, которую в последнее время не обвиняли в том, что он 40 лет тому назад кого-то неправильно ущипнул за задницу. Явление, вроде бы, из другой оперы, но проблемность понятия "репутация" демонстрирует достаточно ярко.

ЗЫ Я не защищаю конкретную личность или конкретную институцию. Я защищаю право человека на справедливое отношение и право руководителя на отношение к нему как к человеку, а не иконе.

з одного боку так. з іншого - більшість звинуваченнь врешті-решт - не на пустому місці. той же Вайнштейн - як там цітували інших продюсерів - "це ж Харві". всі все знали. правда, дівчата які на це йшли теж не народилися в рожевих окулярах - й гадаю розуміли що й навіщо це роблять.

але зараз це не комільфо.
можна вважати, ще результат подальшого розвитку суспільства ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:04

  Zebra написав:НБУ за тиждень стабільно продає на міжбанку 500-600 млрд баксів. Нехай за місяць виходить 2 млрд. Тобто до 24 лютого продасть під 10 млрд із ЗВР, бо шалені пенсії суддям, прокурорам, богуслаєвим, шевченкам, усіляким колишнім держслужбовцям, що роззброїли та розбазарили країну - платити потрібно вчасно. Так, давай Захід фінансуй це.

У тебе дах протiкає ...
Так біжишь, щоб зраду донести
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:14

  Игорь Алексеевич написав:НБУ надалі продає із резервів валюту: скільки саме та [b]чим це загрожує[/b]

https://economics.novyny.live/finance/n ... 60633.html


pure clickbait

нагадує- яке сьогодні християнське свято і що не можна робити в цей день
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:21

  asti написав:Да уж запарился я с этим баксом: в прошлый понедельник стоял полтора часа под Приватом - пережидал тревогу - чтобы купить по 40,5, а сегодня те же полтора часа под ТАСом чтобы сдать по 40,3, стою и думаю, вроде бы взрослый человек, не идиот - закончил школу, колледж и университет и всё это чтобы в 40 лет такой хернёй заниматься...??! Экзистенция мать твою...
Що Вас спонукало до цих операцій?
По курсу. Те що писав в сб про пн можу скопіювати і на завтра:
Дуже сильний потенціал до зиження склався. У вт у 1й пол. дня - вниз. Приват, знизивши $ до 40,1 теж запрошує до подальшого зниження. І тільки військові премії, що затримують, зможуть тимчасово змінити цю тенденцію. Успіху, так виплатили чи ні?
З чуток: ТА - на порозі Мотор-банку (100% акцій банку володіє В'ячеслав Богуслаєв - президент "Мотор-Січ", який був затриманий Службою безпеки України наприкінці минулого тижня).
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:21

  Zebra написав:НБУ за тиждень стабільно продає на міжбанку 500-600 млрд баксів. Нехай за місяць виходить 2 млрд. Тобто до 24 лютого продасть під 10 млрд із ЗВР, бо шалені пенсії суддям, прокурорам, богуслаєвим, шевченкам, усіляким колишнім держслужбовцям, що роззброїли та розбазарили країну - платити потрібно вчасно. Так, давай Захід фінансуй це.
Здесь полностью поддерживаю! А сколько нахлебников пасётся в госструктурах - у каждого областного МВД и СБУ обязательно присутствует соска-речниця - в 99% случаев пристроенная давалка главы этого самого МВД и зарплата у неё ведь далеко не минималка, а раздутый штат замов-помошников в министерствах и ведомствах и прочая и прочая... Тысячи их!
asti
 
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