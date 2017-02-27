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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:26
Realist написав: prodigy написав: Ромасик написав:
Кирила ж мабуть не лише форум підтримував, а й ВР, ОП, Зе та інші більш впливові організації, ніж форум.
В рамках роботи інституції Кирило робив все вірно. Претензій до нього в цьому плані не багато.
А те що він "редиска" в чомусь іншому
Теж претензій до його роботи поменше, ніж до Лєри.
А от редискою він якось став раптом в один момент під своє звільнення.
Тобто те, що він редиска 2 роки всі вищевказані організації влаштовувало? Чи варто визнати, що вони теж редиски і покривали його? Чи як чи що?
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:29
asti написав:Здесь полностью поддерживаю! А сколько нахлебников пасётся в госструктурах - у каждого областного МВД и СБУ !
А не как вы - по дождю под отделением привата
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:37
asti написав: Zebra написав:
НБУ за тиждень стабільно продає на міжбанку 500-600 млрд баксів. Нехай за місяць виходить 2 млрд. Тобто до 24 лютого продасть під 10 млрд із ЗВР, бо шалені пенсії суддям, прокурорам, богуслаєвим, шевченкам, усіляким колишнім держслужбовцям, що роззброїли та розбазарили країну - платити потрібно вчасно. Так, давай Захід фінансуй це.
Здесь полностью поддерживаю! А сколько нахлебников пасётся в госструктурах - у каждого областного МВД и СБУ обязательно присутствует соска-речниця - в 99% случаев пристроенная давалка главы этого самого МВД и зарплата у неё ведь далеко не минималка, а раздутый штат замов-помошников в министерствах и ведомствах и прочая и прочая... Тысячи их!
Выглядит как призывы к свержению государственного строя
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:57
asti
Ты, как и Zebra, из одного случая, сделал выводы на всю систему
Сделал неправильный вывод
Ты или тупой, или агент влияния РФ
Выбирай сам
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