Ромасик написав:Кирила ж мабуть не лише форум підтримував, а й ВР, ОП, Зе та інші більш впливові організації, ніж форум.
В рамках роботи інституції Кирило робив все вірно. Претензій до нього в цьому плані не багато. А те що він "редиска" в чомусь іншому
Теж претензій до його роботи поменше, ніж до Лєри. А от редискою він якось став раптом в один момент під своє звільнення. Тобто те, що він редиска 2 роки всі вищевказані організації влаштовувало? Чи варто визнати, що вони теж редиски і покривали його? Чи як чи що?
Zebra написав:НБУ за тиждень стабільно продає на міжбанку 500-600 млрд баксів. Нехай за місяць виходить 2 млрд. Тобто до 24 лютого продасть під 10 млрд із ЗВР, бо шалені пенсії суддям, прокурорам, богуслаєвим, шевченкам, усіляким колишнім держслужбовцям, що роззброїли та розбазарили країну - платити потрібно вчасно. Так, давай Захід фінансуй це.
Здесь полностью поддерживаю! А сколько нахлебников пасётся в госструктурах - у каждого областного МВД и СБУ обязательно присутствует соска-речниця - в 99% случаев пристроенная давалка главы этого самого МВД и зарплата у неё ведь далеко не минималка, а раздутый штат замов-помошников в министерствах и ведомствах и прочая и прочая... Тысячи их!
Выглядит как призывы к свержению государственного строя
asti написав:Да уж запарился я с этим баксом: в прошлый понедельник стоял полтора часа под Приватом - пережидал тревогу - чтобы купить по 40,5, а сегодня те же полтора часа под ТАСом чтобы сдать по 40,3, стою и думаю, вроде бы взрослый человек, не идиот - закончил школу, колледж и университет и всё это чтобы в 40 лет такой хернёй заниматься...??! Экзистенция мать твою...
Що Вас спонукало до цих операцій?
На прошлой неделе курс всю неделю стоял, а я как раз получил крупную выплату по ОВГЗ вот и решил затариться припавшим долларом - 2/3 конвертнул на депо по сладким (пока ещё курсАм) а на 1/3 скупился наличкой в Привате да так увлекся что остался практически без гривны, а курс начал валиться, а мне нужно кредитки в конце месяца гасить, вот и пришлось продавать в убыток пока хоть 40 дают...
asti написав:Да уж запарился я с этим баксом: в прошлый понедельник стоял полтора часа под Приватом - пережидал тревогу - чтобы купить по 40,5, а сегодня те же полтора часа под ТАСом чтобы сдать по 40,3, стою и думаю, вроде бы взрослый человек, не идиот - закончил школу, колледж и университет и всё это чтобы в 40 лет такой хернёй заниматься...??! Экзистенция мать твою...
По суті тут всі такою хернею і займаються, там купив, тут продав - життя йде. business model
Востаннє редагувалось копейка в Пон 24 жов, 2022 19:33, всього редагувалось 1 раз.