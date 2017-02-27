asti написав:Да уж запарился я с этим баксом: в прошлый понедельник стоял полтора часа под Приватом - пережидал тревогу - чтобы купить по 40,5, а сегодня те же полтора часа под ТАСом чтобы сдать по 40,3, стою и думаю, вроде бы взрослый человек, не идиот - закончил школу, колледж и университет и всё это чтобы в 40 лет такой хернёй заниматься...??! Экзистенция мать твою...
По суті тут всі такою хернею і займаються, там купив, тут продав - життя йде. business model
Востаннє редагувалось копейка в Пон 24 жов, 2022 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:Підтримували інституцію, а не Кирила! Крапка!
В рамках роботи інституції Кирило робив все вірно. Претензій до нього в цьому плані не багато. А те що він "редиска" в чомусь іншому - то до інституції (НБУ) має відношення тільки в тому контексті, що наскрізь прогнила "система" допускає можливість таких ляпів коли на такі посали призначаються люди із сумнівною репутацією.
трохи перефразую вас: В рамках роботи лікарні претензій до лікаря немає, він все робив вірно. А те що перепродував органи пацієнтів то це тільки питання до гнилої системи. А так він все правильно робив. Я підтримую інститут лікарні!
він і є гнила система.
Ваше порівняння - недолуге. Але навіть його можна використати. Якщо, навіть, продаючи органи лікар все одно чудово виконував свою роботу та Виліковував пацієнтів, то я однозначно підтримую інститут лікарні. Як інституція лікарня робила/ть те що потрібно. А те що лікар продавав органи, то тут є багато питань і більшість із них стосуються не лікарні, а правоохоронних органів. І так, ще є інститут репутації який в Україні де факто не розвинений. Бо якщо б він діяв, то таку людину не допустили би до такої посади. Ви абсолютно праві, що вже роками всі прекрасно знали про старі "гріхи" Кирила, але все одно дозволили йому зайняти таку посаду.
2393606 написав:Visky Уважаемый Visky, как считаете до каких уровней продолжится падение? Очень интересно ваше мнение
Я не знаю. Можу лише поділитися рівнями, які є супротивом падінню: 40, 39 і нарешті 38,5. Перші 2 цифри суто технічні, а от остання дуже цікава - це мінімум від 3 серпня, куди курс скотився після підвищення оф.курсу і запровадження конверт.депо. Можна припустити, що нижчий курс є малорентабельним для цих депо і нижче не піде. Але це припущення, все може бути і я не знаю чи дійде курс до цієї межі і що буде далі.
Visky написав:І тільки військові премії, що затримують, зможуть тимчасово змінити цю тенденцію. Успіху, так виплатили чи ні?
Ні, нема(щойно перевірив П24, бо буває, що смс про надходження коштів приходить значно пізніше) Зарплата була 12го, а от премія, покищо - "в дорозі")) Найпізніше, при затримці премій, то приходило двічі 23го числа, і 1 раз - 29го!