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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10065100661006710068
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:22

  Ромасик написав:
asti написав:
  2393606 написав:Visky
Уважаемый Visky, как считаете до каких уровней продолжится падение? Очень интересно ваше мнение
Может просесть до уровня оф. курса и даже ниже пойти, так как все кто хотел уже затарились и сидят по уши в баксе!
Ні, починається 3 місячний кругообіг. І приріст залишків на грн рахунках ФО на 200 млрд.
Але кругообіг може тиснути вниз. Разом з приматом.

Ваші роздумаю мають право бути лише при умові відсутності нових подій на фронті та в країні. Москалі реально здуріли. Є величезна ймовірність, що вони залишань нас без регулярного постачання електрики на всю зиму. Прорахувати наслідки цього практично не реально. В тому числі і для курсу.
Для прикладу, уявіть, сервери банку просто не працюватимуть. І навіть якщо у якомусь регіоні буде світло у відділенні, то це не означає, що проводити операції фізично буде можливо.
Резюме наслідки для курсу спрогнозувати не реально!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:26

  Realist написав:
  Ромасик написав:
asti написав:Ваші роздумаю мають право бути лише при умові відсутності нових подій на фронті та в країні. Москалі реально здуріли. Є величезна ймовірність, що вони залишань нас без регулярного постачання електрики на всю зиму. Прорахувати наслідки цього практично не реально. В тому числі і для курсу.
Для прикладу, уявіть, сервери банку просто не працюватимуть. І навіть якщо у якомусь регіоні буде світло у відділенні, то це не означає, що проводити операції фізично буде можливо.
Резюме наслідки для курсу спрогнозувати не реально!

Не уявляю.

АЕС працювати будуть, для роботи банків в онлайні достатньо щоб крутилися сервера, а вони можуть живитися від генераторів/безперебійників або взагалі бути поза ненькою.

При чому сервера можуть можуть дублюватися: один впав інші працюють.

Зв"язок теж якийсь буде: по дротам, оптиці, повітрі, супутником.

Запас гривневої готівки хоч на місяць теж корисно мати, тоді хоч буде менше приступів паніки.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Запас гривневої готівки хоч на місяць теж корисно мати, тоді хоч буде менше приступів паніки


для тебе це одна сковорода
і на всяк форс-мажор -ще одна у схованці

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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:04

Запорожье
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отвлекитесь от валют, посмотрите на солнце, через дискетку, затмение однако, до 15:00
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 25 жов, 2022 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Realist написав:Ваші роздумаю мають право бути лише при умові відсутності нових подій на фронті та в країні. !


Згоден, але тут провідні аналітики намагаються аналізувати (в тому числі технічний аналіз), то і я свою лепту вставляю)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:14

  Ромасик написав:
Realist написав:Ваші роздумаю мають право бути лише при умові відсутності нових подій на фронті та в країні. !


Згоден, але тут провідні аналітики намагаються аналізувати (в тому числі технічний аналіз), то і я свою лепту вставляю)


технічний аналіз
:roll:

більше довіряю картам таро


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