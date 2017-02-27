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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:22
Ромасик написав: asti написав: 2393606 написав:Visky
Уважаемый Visky, как считаете до каких уровней продолжится падение? Очень интересно ваше мнение
Может просесть до уровня оф. курса и даже ниже пойти, так как все кто хотел уже затарились и сидят по уши в баксе!
Ні, починається 3 місячний кругообіг. І приріст залишків на грн рахунках ФО на 200 млрд.
Але кругообіг може тиснути вниз. Разом з приматом.
Ваші роздумаю мають право бути лише при умові відсутності нових подій на фронті та в країні. Москалі реально здуріли. Є величезна ймовірність, що вони залишань нас без регулярного постачання електрики на всю зиму. Прорахувати наслідки цього практично не реально. В тому числі і для курсу.
Для прикладу, уявіть, сервери банку просто не працюватимуть. І навіть якщо у якомусь регіоні буде світло у відділенні, то це не означає, що проводити операції фізично буде можливо.
Резюме наслідки для курсу спрогнозувати не реально!
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:26
Realist написав: Ромасик написав:
asti написав:Ваші роздумаю мають право бути лише при умові відсутності нових подій на фронті та в країні. Москалі реально здуріли. Є величезна ймовірність, що вони залишань нас без регулярного постачання електрики на всю зиму. Прорахувати наслідки цього практично не реально. В тому числі і для курсу.
Для прикладу, уявіть, сервери банку просто не працюватимуть. І навіть якщо у якомусь регіоні буде світло у відділенні, то це не означає, що проводити операції фізично буде можливо.
Резюме наслідки для курсу спрогнозувати не реально!
Не уявляю.
АЕС працювати будуть, для роботи банків в онлайні достатньо щоб крутилися сервера, а вони можуть живитися від генераторів/безперебійників або взагалі бути поза ненькою.
При чому сервера можуть можуть дублюватися: один впав інші працюють.
Зв"язок теж якийсь буде: по дротам, оптиці, повітрі, супутником.
Запас гривневої готівки хоч на місяць теж корисно мати, тоді хоч буде менше приступів паніки.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:40
flyman написав:
Запас гривневої готівки хоч на місяць
теж корисно мати, тоді хоч буде менше приступів паніки
для тебе це одна сковорода
і на всяк форс-мажор -ще одна у схованці
40,00-40,30
38,20-38,70
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:04
Запорожье
40,10/40,25
38,75/39,15
отвлекитесь от валют, посмотрите на солнце, через дискетку, затмение однако, до 15:00
Востаннє редагувалось edvardd
в Вів 25 жов, 2022 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 12:09
Realist написав:Ваші роздумаю мають право бути лише при умові відсутності нових подій на фронті та в країні. !
Згоден, але тут провідні аналітики намагаються аналізувати (в тому числі технічний аналіз), то і я свою лепту вставляю)
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Додано: Вів 25 жов, 2022 12:14
Ромасик написав:
Realist написав:Ваші роздумаю мають право бути лише при умові відсутності нових подій на фронті та в країні. !
Згоден, але тут провідні аналітики намагаються аналізувати (в тому числі технічний аналіз), то і я свою лепту вставляю)
технічний аналіз
більше довіряю картам таро
40,00-40,15
38,20-38,60
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Додано: Вів 25 жов, 2022 14:50
Realist написав:
Резюме наслідки для курсу спрогнозувати не реально!
Блекаут не йде на користь економіці. Те що багато бізнесу вимушені не працювати в якісь години, це не сприяє. Зимою традиційно зростає використання електрики. Багато будинків на електроопаленні. Блекаути будуть тривати навіть з поточними пошкодженнями.
А ще НБУ спалює $500-$600 млн із ЗВР щотижня. За 2022 рік продано із ЗВР - $22 млрд. Без зовнішніх вливань, курс би вже був 89. 24 лютого 2023 року курс буде в районі 55.
До того ж Путін не продовжить зерновий коридор, ймовірність дуже висока.
На 2023 рік у бюджет закладено під 100 млрд на дороги - "наша песня хороша, начинай сначала".
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:14
Так, ну что, можно констатировать пробитие уровня 40 вниз -
в Киеве есть отдача по 39,95 и даже 39,93.
Завтра ожидаю локального разворота от уровня 39,50 на себя в обед примерно, а вот когда, на каких уровнях и при каких обстоятельствах случится разворот генеральный...
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:20
asti написав:Так, ну что, можно констатировать пробитие уровня 40 вниз -
в Киеве есть отдача по 39,95 и даже 39,93.
Завтра ожидаю локального разворота от уровня 39,50 на себя в обед примерно, а вот когда, на каких уровнях и при каких обстоятельствах случится разворот генеральный...
Вика пробила дно, 39,85/39,94
Все пропало. Где зебра?
Зебра нашлась постом выше - пишет ужасающие аналитические простыни.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:28
Ромасик написав:
asti написав:Так, ну что, можно констатировать пробитие уровня 40 вниз -
в Киеве есть отдача по 39,95 и даже 39,93.
Завтра ожидаю локального разворота от уровня 39,50 на себя в обед примерно, а вот когда, на каких уровнях и при каких обстоятельствах случится разворот генеральный...
Вика пробила дно, 39,85/39,94
Все пропало. Где зебра?
Зебра нашлась постом выше - пишет ужасающие аналитические простыни.
Честно говоря, не совсем понимаю на чём так падаем - в Привате доллар по 39,99 присутствует только на табло, хотя на той неделе по 40,45 продавали четырехзначные суммы))
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