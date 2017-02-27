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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10066100671006810069
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:34

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.10.2022..........26.10.2022
дата розрахунку..............24.10.2022...........25.10.2022
Євро.................................35,9579................36,0804...+0.34%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9866 (вчера 0.9833).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.00 (вчера 112.26)
Последние сутки полный штиль.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 25 жовтня 2022 року, до державного бюджету
залучено 1 551 353 642,21 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 161 день - 12% - 16 182 449,47 грн;
- до 27.09.2023 - 336 дней - 14% - 12 724 361,37 грн;
- до 13.03.2024 - 504 дня - 18.5% - 995 055 368,96 грн;
- до 05.10.2023 - 344 дня - 4.5% - $14 421 975,75.
Удовлетворены все заявки.
Результат оказался значительно скромнее, чем неделей ранее. Выпуск на 1.5 года собрал под 18.5% в 2 раза меньше. То ли неделей ранее скупились все, кто ждал повышения доходности, то ли я не вижу какой-то существенной разницы между предложенными выпусками. Вижу, что сегодняшние на 3 недели длиннее, но сомневаюсь, что это может иметь решающее значение. Остальные выпуски с традиционной доходностью спросом столь же традиционно не пользовались. По доллару тоже все скромно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:00

  Visky написав:У вт у 1й пол. дня - вниз. Приват, знизивши $ до 40,1 теж запрошує до подальшого зниження.

А зараз Приват запрошують до зниження.
Білий танок. Дами запрошують кавалерів
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:33

Игорь Я би не сказав. Зранку Приват ставив 39,99, з 2ї пол дня - 39,9 - це вже мінімальна віддача, не знаю чи реальна. Завтра може ще нижче влупити.
Такий собі тех.рівень 40 пробував триматися в середині дня, але був зломлений.
  asti написав:Завтра ожидаю локального разворота от уровня 39,50 на себя в обед примерно, а вот когда, на каких уровнях и при каких обстоятельствах случится разворот генеральный...
На чому грунтується таке очікування і рівень?
Visky
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