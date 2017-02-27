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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10066100671006810069
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:34

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............25.10.2022..........26.10.2022
дата розрахунку..............24.10.2022...........25.10.2022
Євро.................................35,9579................36,0804...+0.34%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9866 (вчера 0.9833).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.00 (вчера 112.26)
Последние сутки полный штиль.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 25 жовтня 2022 року, до державного бюджету
залучено 1 551 353 642,21 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 161 день - 12% - 16 182 449,47 грн;
- до 27.09.2023 - 336 дней - 14% - 12 724 361,37 грн;
- до 13.03.2024 - 504 дня - 18.5% - 995 055 368,96 грн;
- до 05.10.2023 - 344 дня - 4.5% - $14 421 975,75.
Удовлетворены все заявки.
Результат оказался значительно скромнее, чем неделей ранее. Выпуск на 1.5 года собрал под 18.5% в 2 раза меньше. То ли неделей ранее скупились все, кто ждал повышения доходности, то ли я не вижу какой-то существенной разницы между предложенными выпусками. Вижу, что сегодняшние на 3 недели длиннее, но сомневаюсь, что это может иметь решающее значение. Остальные выпуски с традиционной доходностью спросом столь же традиционно не пользовались. По доллару тоже все скромно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:00

  Visky написав:У вт у 1й пол. дня - вниз. Приват, знизивши $ до 40,1 теж запрошує до подальшого зниження.

А зараз Приват запрошують до зниження.
Білий танок. Дами запрошують кавалерів
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:33

Игорь Я би не сказав. Зранку Приват ставив 39,99, з 2ї пол дня - 39,9 - це вже мінімальна віддача, не знаю чи реальна. Завтра може ще нижче влупити.
Такий собі тех.рівень 40 пробував триматися в середині дня, але був зломлений.
  asti написав:Завтра ожидаю локального разворота от уровня 39,50 на себя в обед примерно, а вот когда, на каких уровнях и при каких обстоятельствах случится разворот генеральный...
На чому грунтується таке очікування і рівень?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:48

  asti написав:
  Ромасик написав:
asti написав:Так, ну что, можно констатировать пробитие уровня 40 вниз -
в Киеве есть отдача по 39,95 и даже 39,93.
Завтра ожидаю локального разворота от уровня 39,50 на себя в обед примерно, а вот когда, на каких уровнях и при каких обстоятельствах случится разворот генеральный...
Вика пробила дно, 39,85/39,94
Все пропало. Где зебра?
Зебра нашлась постом выше - пишет ужасающие аналитические простыни.
Честно говоря, не совсем понимаю на чём так падаем - в Привате доллар по 39,99 присутствует только на табло, хотя на той неделе по 40,45 продавали четырехзначные суммы))

В Украгазі сьогодні пробували здати 1К$, клієнт у черзі позаду купити 4К$.
Гривні – немає, долара теж. Ну сотку кажу візьмете $?
Нема гривні.
Обмінки ручні - підім'яли решту закриттям неугодних, курс по дзвінку, ніякої опозиції ось і закінчився вільний ринок. 8)
Востаннє редагувалось копейка в Вів 25 жов, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 20:03

  Visky написав:Игорь Я би не сказав. Зранку Приват ставив 39,99, з 2ї пол дня - 39,9 - це вже мінімальна віддача, не знаю чи реальна. Завтра може ще нижче влупити.
Такий собі тех.рівень 40 пробував триматися в середині дня, але був зломлений.
  asti написав:Завтра ожидаю локального разворота от уровня 39,50 на себя в обед примерно, а вот когда, на каких уровнях и при каких обстоятельствах случится разворот генеральный...
На чому грунтується таке очікування і рівень?
Досвід...
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 20:13

  Visky написав:Я би не сказав. Зранку Приват ставив 39,99, з 2ї пол дня - 39,9 - це вже мінімальна віддача, не знаю чи реальна. Завтра може ще нижче влупити.
Такий собі тех.рівень 40 пробував триматися в середині дня, але був зломлений.


На даний момент на якому драйвері йде зниження, валютну гойдалку ніхто не скасовував?
Такий рівень був 01.09.
нова команда дає зелене світло скупиться перед походом на північ
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 20:37

  копейка написав:Нах такі банки?
Обмінки ручні - підім'яли решту закриттям неугодних, курс по дзвінку, ніякої опозиції ось і закінчився вільний ринок. 8)

Опять плач на ровном месте. Что мешает ходить в другие банки? Если купить доллары в банках сейчас может быть сложно (хотя свистят, что в том же Привате завались), то сдать соточку должно быть куда меньше проблем, чем в мирное время. А если сильно хочется по-мелочи валютно поспекулировать на рынке, то наличка с её дикой маржой обменников - это в принципе странный выбор.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

копейка написав:В Украгазі сьогодні пробували здати 1К$, клієнт у черзі позаду купити 4К$.
Гривні – немає, долара теж.

Обмінки ручні - підім'яли решту закриттям неугодних, курс по дзвінку, ніякої опозиції ось і закінчився вільний ринок. 8)


То що ви в черзі не змогли організувати вільний ринок?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:32

  moveton написав:Опять плач на ровном месте. Что мешает ходить в другие банки? Если купить доллары в банках сейчас может быть сложно (хотя свистят, что в том же Привате завались), то сдать соточку должно быть куда меньше проблем, чем в мирное время. А если сильно хочется по-мелочи валютно поспекулировать на рынке, то наличка с её дикой маржой обменников - это в принципе странный выбор.

Пояснюю.
Коли щось купуєте, здаєте - шукаєте вигідну ціну або задовольняєтеся першою-ліпшою? Був найкращий курс на прийом, у наявності немає ні долара, ні паперу в жодному відділенні.
У банках, крім ситуативно, Привата долар купити нереально, як було, так і є. Сюди ж:
  asti написав: в Привате доллар по 39,99 присутствует только на табло, хотя на той неделе по 40,45 продавали четырехзначные суммы))

До чого тут взагалі спекуляція, кантори та інше? Якщо не цікаві вести з полів, перевіряйте ситуацію самостійно, щоб менше фантазувати в коментарях.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:34

  Ромасик написав:То що ви в черзі не змогли організувати вільний ринок?

Навіщо в черзі псувати бойовий дух касирки?
копейка
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