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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10067100681006910070
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:58

  копейка написав:Коли щось купуєте, здаєте - шукаєте вигідну ціну або задовольняєтеся першою-ліпшою? Був найкращий курс на прийом, у наявності немає ні долара, ні паперу в жодному відділенні.

Не понятно почему вдруг плач. И в мирное время со всей конкуренцией там, где лучший курс (что для покупки, что для продажи), обычно было "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". А если в украинский онлайн магазин через агрегатор выбирать, то в самом дешёвом, как правило, этот товар уже закончился и далеко не сегодня. Нужно сегодня родиться, чтобы к этому ещё не привыкнуть.

  копейка написав:У банках, крім ситуативно, Привата долар купити нереально, як було, так і є.

А когда было-то? Например, в Аккорде месяц назад с продажей валюты было всё хорошо. Уверен, что и сейчас "так і є". Завтра сбегать туда и переспросить потому, что здесь что-то никто не спешит о нём отчитываться? Есессно, там будет дороже, чем в Привате и Укргазе, но прям так, чтобы ни в каком банке не купить - это явный перебор. Я, правда, не знаю зачем ставить цель покупать именно в банке, но если очень хочется, то не вижу препятствий.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 23:20

  asti написав:
  Visky написав:Игорь Я би не сказав. Зранку Приват ставив 39,99, з 2ї пол дня - 39,9 - це вже мінімальна віддача, не знаю чи реальна. Завтра може ще нижче влупити.
Такий собі тех.рівень 40 пробував триматися в середині дня, але був зломлений.
  asti написав:Завтра ожидаю локального разворота от уровня 39,50 на себя в обед примерно, а вот когда, на каких уровнях и при каких обстоятельствах случится разворот генеральный...
На чому грунтується таке очікування і рівень?
Досвід...
Краще б написали: "інтуіція", але теж... п.1
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 23:44

  moveton написав:Не понятно почему вдруг плач. И в мирное время со всей конкуренцией там, где лучший курс (что для покупки, что для продажи), обычно было "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". А если в украинский онлайн магазин через агрегатор выбирать, то в самом дешёвом, как правило, этот товар уже закончился и далеко не сегодня. Нужно сегодня родиться, чтобы к этому ещё не привыкнуть.

Тобто знаєте все наперед, заздрю.
Чи не вчора народилася. Ну любите розумнічати, звикла вже.

  moveton написав:А когда было-то? Например, в Аккорде месяц назад с продажей валюты было всё хорошо. Уверен, что и сейчас "так і є". Завтра сбегать туда и переспросить потому, что здесь что-то никто не спешит о нём отчитываться? Есессно, там будет дороже, чем в Привате и Укргазе, но прям так, чтобы ни в каком банке не купить - это явный перебор. Я, правда, не знаю зачем ставить цель покупать именно в банке, но если очень хочется, то не вижу препятствий.

Складно простежити фантасмагорію - спочатку заперечуєте обмінки з їхньою маржою, потім заперечуєте вже й банки.
Ну то відірвіть п'яту точку відпишіть вашу рекогносцировку, потім хтось зацінить прямо з дивану. Коротше я тепер спокійна, віддаю справу у добрі руки.
Що сказати то хотіли, що все і так влаштовує?
Так переконувати і не збиралася, звикайте задовольнятися ще меншим.
Зважаючи на все і роздруківки під стелею замість згаслих табло для саме щасливих й винайшли.
п.с. Свій невеликий внесок зробили – Нехай крутиться.
копейка
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