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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10068100691007010071
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 39.72 - 39.86
Faceless
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Запорожье
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38,90/39,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 39.70-39.79
Faceless
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В Киеве повезло сдать по 39-85
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

спред между курсом нбу и налом сужается...интересно когда будет переписываться курс нбу....когда спред опять неприлично разрастется а пока потерпит?
pritartem
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:44

Все буде добре!©

  asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)

А напрямок моїх думок ще 2міс. тому був приблизно правильним ;)
viewtopic.php?p=5480625#p5480625
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