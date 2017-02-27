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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:11
Київ 39.72 - 39.86
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:15
Запорожье
39,75/40,00
38,90/39,60
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edvardd
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Київ 39.70-39.79
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:38
В Киеве повезло сдать по 39-85
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Investor_K
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:43
спред между курсом нбу и налом сужается...интересно когда будет переписываться курс нбу....когда спред опять неприлично разрастется а пока потерпит?
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pritartem
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:44
asti написав:
Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
А напрямок моїх думок ще 2міс. тому був приблизно правильним viewtopic.php?p=5480625#p5480625
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Vic
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