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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:11
Київ 39.72 - 39.86
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Faceless
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:15
Запорожье
39,75/40,00
38,90/39,60
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edvardd
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Київ 39.70-39.79
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Faceless
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:38
В Киеве повезло сдать по 39-85
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Investor_K
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:43
спред между курсом нбу и налом сужается...интересно когда будет переписываться курс нбу....когда спред опять неприлично разрастется а пока потерпит?
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pritartem
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:44
asti написав:
Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
А напрямок моїх думок ще 2міс. тому був приблизно правильним viewtopic.php?p=5480625#p5480625
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Додано: Сер 26 жов, 2022 12:34
39,55/39,85
38,00/38,45
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prodigy
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Додано: Сер 26 жов, 2022 12:42
prodigy написав:39,55/39,85
38,00/38,45
Вика ,65 на ,73
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Ромасик
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Додано: Сер 26 жов, 2022 12:46
asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
Расстроенными будут те, кто догнал последний вагон по 42,70
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Ромасик
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Додано: Сер 26 жов, 2022 12:48
asti написав:
Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино
, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
кто покупал бакс за гривну по 37,00 должны быть расстроены что в июле не купили бакс по 39,9 (на 28 июля)...ты явно перегрелся (или перенервничал)
возможно доход на депо 50к упадет с 5к за 3месяца(120долл) до 2к за 3 месяца
на сегодня -такой депо не выглядит слишком привелекательным, но положить гривну на 3 мес депо и надеяться, что убыток будет всего 200долл???
по поводу прогнозов-реально не интересно читать
идет война, сегодня важнее -чтобы был газ/свет/вода...были продукты/бензин/лекарства/пенсии/зарплаты
ты как тот барыга (в блокадном Ленинграде)-продолжаешь мутить свои старые схемы,
мути себе молча...нет ты свои мерзости еще выдаешь как прогнозы
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prodigy
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