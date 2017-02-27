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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10069100701007110072
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:48

  Ромасик написав:
asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
Расстроенными будут те, кто догнал последний вагон по 42,70
Я думаю, таких немного, как и тех, кто вскочил на подножку
пА 45...:)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:49

  pritartem написав:спред между курсом нбу и налом сужается...интересно когда будет переписываться курс нбу....когда спред опять неприлично разрастется а пока потерпит?


лично вам какое дело до курса нбу?
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:50

Пока что уровень 39,6 на себя держится во всех крупных городах, возможно от этих уровней и начнется отскок))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Ромасик написав:
asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
Расстроенными будут те, кто догнал последний вагон по 42,70
Я думаю, таких немного, как и тех, кто вскочил на подножку
пА 45...:)
По 45 успели добежать только постоянные читатели этой ветки
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Пока что уровень 39,6 на себя держится во всех крупных городах, возможно от этих уровней и начнется отскок))
Вика отскок ,75 / ,85
Ромасик
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  #<1 ... 10069100701007110072
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