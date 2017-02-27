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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10070100711007210073>
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:48

  Ромасик написав:
asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
Расстроенными будут те, кто догнал последний вагон по 42,70
Я думаю, таких немного, как и тех, кто вскочил на подножку
пА 45...:)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:49

  pritartem написав:спред между курсом нбу и налом сужается...интересно когда будет переписываться курс нбу....когда спред опять неприлично разрастется а пока потерпит?


лично вам какое дело до курса нбу?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:50

Пока что уровень 39,6 на себя держится во всех крупных городах, возможно от этих уровней и начнется отскок))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Ромасик написав:
asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
Расстроенными будут те, кто догнал последний вагон по 42,70
Я думаю, таких немного, как и тех, кто вскочил на подножку
пА 45...:)
По 45 успели добежать только постоянные читатели этой ветки
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Пока что уровень 39,6 на себя держится во всех крупных городах, возможно от этих уровней и начнется отскок))
Вика отскок ,75 / ,85
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:24

prodigy
Вывод/завод $ с одной конторы по курсу нбу в грн, во я и жду переписи курса
pritartem
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:26

  Ромасик написав:
asti написав:Пока что уровень 39,6 на себя держится во всех крупных городах, возможно от этих уровней и начнется отскок))
Вика отскок ,75 / ,85
Как и было обещано, в Киеве отдача уже 39'95,))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................26.10.2022...........27.10.2022
дата розрахунку................25.10.2022............26.10.2022
Євро...................................36,0804.................36,6417...+1.56%
Долар США..........................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0020 (вчера 0.9866).
Любители "концептуальных уровней" могут отметить переход через паритет. Впрочем, большой роли сам уровень не играет, а вот динамика выглядит весело. Более 1.5% за день можно наблюдать нечасто!

Индекс доллара DXY в 15-00 110.26 (вчера 112.00)
Резкое падение началось вчера вечером, ночь простояли спокойно, а утром падение продолжилось. Итоговый результат весьма впечатляет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:44

Интересная ситуация по городам: сильнее всего отскочила Одесса, на втором месте Киев; Львов и Запорожье просто остановили снижение, а Харьков продолжает сползать...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:58

  edvardd написав:Запорожье
39,75/40,00
38,90/39,60

39,85/40,25
39,05/39,80
edvardd
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