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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 жов, 2022 12:48
Ромасик написав:
asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
Расстроенными будут те, кто догнал последний вагон по 42,70
Я думаю, таких немного, как и тех, кто вскочил на подножку
пА 45...
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Додано: Сер 26 жов, 2022 12:49
pritartem написав:
спред между курсом нбу и налом сужается...интересно когда будет переписываться курс нбу....когда спред опять неприлично разрастется а пока потерпит?
лично вам какое дело до курса нбу?
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Додано: Сер 26 жов, 2022 12:50
Пока что уровень 39,6 на себя держится во всех крупных городах, возможно от этих уровней и начнется отскок))
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asti
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Додано: Сер 26 жов, 2022 13:01
asti написав: Ромасик написав:
asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)
Расстроенными будут те, кто догнал последний вагон по 42,70
Я думаю, таких немного, как и тех, кто вскочил на подножку
пА 45...
По 45 успели добежать только постоянные читатели этой ветки
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Ромасик
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Додано: Сер 26 жов, 2022 13:57
asti написав:Пока что уровень 39,6 на себя держится во всех крупных городах, возможно от этих уровней и начнется отскок))
Вика отскок ,75 / ,85
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Ромасик
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Додано: Сер 26 жов, 2022 14:24
prodigy
Вывод/завод $ с одной конторы по курсу нбу в грн, во я и жду переписи курса
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pritartem
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Додано: Сер 26 жов, 2022 14:26
Ромасик написав:
asti написав:Пока что уровень 39,6 на себя держится во всех крупных городах, возможно от этих уровней и начнется отскок))
Вика отскок ,75 / ,85
Как и было обещано, в Киеве отдача уже 39'95,))
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Додано: Сер 26 жов, 2022 14:36
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................26.10.2022...........27.10.2022
дата розрахунку................25.10.2022............26.10.2022
Євро...................................36,0804.................36,6417...+1.56%
Долар США..........................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0020 (вчера 0.9866).
Любители "концептуальных уровней" могут отметить переход через паритет. Впрочем, большой роли сам уровень не играет, а вот динамика выглядит весело. Более 1.5% за день можно наблюдать нечасто!
Индекс доллара DXY в 15-00 110.26 (вчера 112.00)
Резкое падение началось вчера вечером, ночь простояли спокойно, а утром падение продолжилось. Итоговый результат весьма впечатляет.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 14:44
Интересная ситуация по городам: сильнее всего отскочила Одесса, на втором месте Киев; Львов и Запорожье просто остановили снижение, а Харьков продолжает сползать...
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Додано: Сер 26 жов, 2022 14:58
edvardd написав:
Запорожье
39,75/40,00
38,90/39,60
39,85/40,25
39,05/39,80
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