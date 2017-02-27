Пошел посмотреть, что возле обменок после обеда, заодно думал курсы уточнить.
Была очередь, покупать или сдавать непонятно.
Киев, в интернетах 39,60/39,80 на тот момент было.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 жов, 2022 14:59
Пошел посмотреть, что возле обменок после обеда, заодно думал курсы уточнить.
Была очередь, покупать или сдавать непонятно.
Киев, в интернетах 39,60/39,80 на тот момент было.
Додано: Сер 26 жов, 2022 15:28
Ну раз пошло на принцип, то я таки скатался в ближайшее отделение Аккорда. Сказали, что вышеупомянутые $4000 я могу легко купить прямо сейчас и вообще такого размера сумма у них обычно в наличии есть. Так что про "продаёт валюту только Приват и тот не всегда" уже мимо. Теперь жду ответной любезности в посещении отделений хотя бы всех остальных украинских банков и отчёту, что в них валюты на продажу таки нет. Придётся немного побегать, но я за язык не тянул изрекать такое сильное утверждение.
Додано: Сер 26 жов, 2022 15:31
ПА8?
Додано: Сер 26 жов, 2022 15:33
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