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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10071100721007310074>
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:59

Пошел посмотреть, что возле обменок после обеда, заодно думал курсы уточнить.
Была очередь, покупать или сдавать непонятно.
Киев, в интернетах 39,60/39,80 на тот момент было.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:28

  копейка написав:Ну то відірвіть п'яту точку відпишіть вашу рекогносцировку, потім хтось зацінить прямо з дивану. Коротше я тепер спокійна, віддаю справу у добрі руки.

Ну раз пошло на принцип, то я таки скатался в ближайшее отделение Аккорда. Сказали, что вышеупомянутые $4000 я могу легко купить прямо сейчас и вообще такого размера сумма у них обычно в наличии есть. Так что про "продаёт валюту только Приват и тот не всегда" уже мимо. Теперь жду ответной любезности в посещении отделений хотя бы всех остальных украинских банков и отчёту, что в них валюты на продажу таки нет. Придётся немного побегать, но я за язык не тянул изрекать такое сильное утверждение.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:31

  Успіх написав:
  asti написав:Хотите прогноз?
В декабре-январе, когда все ожидают самого ужасного холода голода и блекаута курс на нале будет около 38 гривен за доллар и конвертальшики которые боялись, что им не будут возвращены их баксы будут очень расстроены что сыграли в это казино, особенно те, кто как и я покупал на депо бакс за гривню,
а не за сданный доллар//)

А напрямок моїх думок ще 2міс. тому був приблизно правильним ;)
viewtopic.php?p=5480625#p5480625

ПА8?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:33

  asti написав:
  Ромасик написав:
asti написав:Пока что уровень 39,6 на себя держится во всех крупных городах, возможно от этих уровней и начнется отскок))
Вика отскок ,75 / ,85
Как и было обещано, в Киеве отдача уже 39'95,))

Курсовая пила. 2 шага вниз, один вверх :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

По мне так этот "гривнеукрепляж" напоминает события 3х-летней давности, когда после победы Зеленского на выборах курс плавно пошел вниз с 28 до 23 к декабрю 2019-го, подгадив вернувшимся на Рождество в Украину нашим "заробитчанам". А уже после Нового года резко скакнул, и дальше только вверх. Тогда тоже вовсю рассказывали по миллиардные кредиты и членство в Евросоюзе, только вот военных действий в таком масштабе не было. Лично я планируют до Нового года всё перевести в долларовый нал, потому как градус 3.14..ца в стране может повыситься в любой момент...
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:02

  Dobrofey написав:По мне так этот "гривнеукрепляж" напоминает события 3х-летней давности, когда после победы Зеленского на выборах курс плавно пошел вниз с 28 до 23 к декабрю 2019-го, подгадив вернувшимся на Рождество в Украину нашим "заробитчанам". А уже после Нового года резко скакнул, и дальше только вверх. Тогда тоже вовсю рассказывали по миллиардные кредиты и членство в Евросоюзе, только вот военных действий в таком масштабе не было. Лично я планируют до Нового года всё перевести в долларовый нал, потому как градус 3.14..ца в стране может повыситься в любой момент...

А за нал не стремно? Хранить где собираетесь?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:09

  Игорь написав:Курсовая пила. 2 шага вниз, один вверх :)

навпаки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:18

Приват наливает по 39,50 прямо сейчас
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:20

  Dobrofey написав:По мне так этот "гривнеукрепляж" напоминает события 3х-летней давности, когда после победы Зеленского на выборах курс плавно пошел вниз с 28 до 23 к декабрю 2019-го

А дальше трёх лет память уже всё? Гривна плавно укреплялась начиная с 2015 года. Только что не так быстро, как в 2019м. А вдруг и теперь ещё 4 года будет укрепляться, пока до 23 не дойдёт? :P
Кстати, в 2019м всё это происходило под вопли, что всё, ппц, завтра дефолт.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кто там за биткоин спрашивал? За сутки +6.5%
с горизонтом 4 года его цена будет 48к - нет больше активов, которые при первом же включении станка разгоняются _кратно_ в цене за короткий отрезок времени, просто купите и ждите
Zebra
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