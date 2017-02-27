|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 жов, 2022 16:45
moveton написав: Dobrofey написав:
По мне так этот "гривнеукрепляж" напоминает события 3х-летней давности, когда после победы Зеленского на выборах курс плавно пошел вниз с 28 до 23 к декабрю 2019-го
А дальше трёх лет память уже всё? Гривна плавно укреплялась начиная с 2015 года. Только что не так быстро, как в 2019м. А вдруг и теперь ещё 4 года будет укрепляться, пока до 23 не дойдёт?
Кстати, в 2019м всё это происходило под вопли, что всё, ппц, завтра дефолт.
на чому зміцнення відбуватиметься?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29755
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 26 жов, 2022 16:46
Zebra написав:
Кто там за биткоин спрашивал? За сутки +6.5%
с горизонтом 4 года его цена будет 48к - нет больше активов, которые при первом же включении станка разгоняются _кратно_ в цене за короткий отрезок времени, просто купите и ждите
DOGE +10%+
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29755
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 26 жов, 2022 16:47
Zebra написав:
Кто там за биткоин спрашивал? За сутки +6.5%
с горизонтом 4 года его цена будет 48к - нет больше активов, которые при первом же включении станка разгоняются _кратно_ в цене за короткий отрезок времени, просто купите и ждите
Ого, цілих 6.5%? Таких підскоків уже кілька було з літа, а воно так і продовжує бовтатися на рівні 1/3 від минулого року.
48к за 4 роки - класний прогноз, може буде а може і ні.
flyman написав:
DOGE +10%+
а ETH +15%, і чо
Востаннє редагувалось zerocool
в Сер 26 жов, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 жов, 2022 16:49
Zebra
Эфир поярче
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 479
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 жов, 2022 16:59
Shummi написав:Zebra
Эфир поярче
Если бы я рекомендовал покупать альту в валютной ветке - меня бы наверно на месяц забанили. А так с намеком, скупайтесь глупцы периодически напоминал. От моих прогнозов тут еще никто не разорился.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11730
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 2566 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 26 жов, 2022 17:25
Vadim_ написав: Zebra написав: Shummi написав:Zebra
Эфир поярче
Если бы я рекомендовал покупать альту в валютной ветке - меня бы наверно на месяц забанили. А так с намеком, скупайтесь глупцы периодически напоминал. От моих прогнозов тут еще никто не разорился.
А не ты ли трындело летом, пра доллар па 55 осенью ?
Ну он вроде говорил до конца года 55, я лично не верю в 55 конечно до конца года, но 45 более вероятно.
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 461
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31410
|35101965
|
Сер 26 жов, 2022 13:23
чик
|
|1694
|12550774
|
|
|7975
|22866385
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|