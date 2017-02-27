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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10071100721007310074
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:45

  moveton написав:
  Dobrofey написав:По мне так этот "гривнеукрепляж" напоминает события 3х-летней давности, когда после победы Зеленского на выборах курс плавно пошел вниз с 28 до 23 к декабрю 2019-го

А дальше трёх лет память уже всё? Гривна плавно укреплялась начиная с 2015 года. Только что не так быстро, как в 2019м. А вдруг и теперь ещё 4 года будет укрепляться, пока до 23 не дойдёт? :P
Кстати, в 2019м всё это происходило под вопли, что всё, ппц, завтра дефолт.

на чому зміцнення відбуватиметься?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:46

  Zebra написав:Кто там за биткоин спрашивал? За сутки +6.5%
с горизонтом 4 года его цена будет 48к - нет больше активов, которые при первом же включении станка разгоняются _кратно_ в цене за короткий отрезок времени, просто купите и ждите

DOGE +10%+
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:47

  Zebra написав:Кто там за биткоин спрашивал? За сутки +6.5%
с горизонтом 4 года его цена будет 48к - нет больше активов, которые при первом же включении станка разгоняются _кратно_ в цене за короткий отрезок времени, просто купите и ждите

Ого, цілих 6.5%? Таких підскоків уже кілька було з літа, а воно так і продовжує бовтатися на рівні 1/3 від минулого року.
48к за 4 роки - класний прогноз, може буде а може і ні.

  flyman написав:DOGE +10%+

а ETH +15%, і чо
Востаннє редагувалось zerocool в Сер 26 жов, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:49

Zebra Эфир поярче :D
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:59

  Shummi написав:Zebra Эфир поярче :D

Если бы я рекомендовал покупать альту в валютной ветке - меня бы наверно на месяц забанили. А так с намеком, скупайтесь глупцы периодически напоминал. От моих прогнозов тут еще никто не разорился.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:11

  Zebra написав:
  Shummi написав:Zebra Эфир поярче :D

Если бы я рекомендовал покупать альту в валютной ветке - меня бы наверно на месяц забанили. А так с намеком, скупайтесь глупцы периодически напоминал. От моих прогнозов тут еще никто не разорился.

А не ты ли трындело летом, пра доллар па 55 осенью ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:25

  Vadim_ написав:
  Zebra написав:
  Shummi написав:Zebra Эфир поярче :D

Если бы я рекомендовал покупать альту в валютной ветке - меня бы наверно на месяц забанили. А так с намеком, скупайтесь глупцы периодически напоминал. От моих прогнозов тут еще никто не разорился.

А не ты ли трындело летом, пра доллар па 55 осенью ?

Ну он вроде говорил до конца года 55, я лично не верю в 55 конечно до конца года, но 45 более вероятно.
75stasstas75
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