RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10071100721007310074
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:00

  moveton написав:
  Dobrofey написав:По мне так этот "гривнеукрепляж" напоминает события 3х-летней давности, когда после победы Зеленского на выборах курс плавно пошел вниз с 28 до 23 к декабрю 2019-го

А дальше трёх лет память уже всё? Гривна плавно укреплялась начиная с 2015 года. Только что не так быстро, как в 2019м. А вдруг и теперь ещё 4 года будет укрепляться, пока до 23 не дойдёт? :P
Кстати, в 2019м всё это происходило под вопли, что всё, ппц, завтра дефолт.

Это у вас с памятью проблемы наверное. Гривна не укреплялась, а колебалась в коридоре 25 - 29 с 15 по 21 год, а потом была война... :(
Да, и дефолт ожидали не в 19, а в 18-году осенью
ещё при Порошенко//))
asti
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:09

цифри по ввозу валюти в неньку

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 14337
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:24

  flyman написав:
  Игорь написав:Курсовая пила. 2 шага вниз, один вверх :)

навпаки

Там тонко, просто не всі тямущі :oops:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5703
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6379 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:53

  asti написав:Это у вас с памятью проблемы наверное. Гривна не укреплялась, а колебалась в коридоре 25 - 29 с 15 по 21 год, а потом была война... :(
Да, и дефолт ожидали не в 19, а в 18-году осенью
ещё при Порошенко//))

Где-то в этой теме пару лет назад показывали график, как гривна с 2015 укрепляется. Как аргумент, как классно поступили те, кто в 2015м доллары продали по 35 и с тех пор сидели в гривневых депо. То может по наличке был... Если по курсу НБУ посмотреть, то в 2015м только неполные 28 и можно сказать, что до 2022го года колебания с небольшим ослаблением гривны в среднем. Но в любом случае не то, что падение только в 2019м и что после 2019го прям постоянный рост.
Про дефолт говорили и в 2018м тоже. Ещё можно новости этих лет нагуглить. Но тогда по поводу, что в казне нет столько денег, чтобы отдать. А в 2019м нерезы начали активно скупать ОВГЗ, рушить этим доллар и начались вопли, что вот он неминуемый дефолт в скором будущем, когда рухнет пирамида ОВГЗ, как в России в 2008м. Но гривне крепчать в 2019м это не мешало, да и пирамида пока не упала :)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2519
З нами з: 23.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:57

  greenozon написав:цифри по ввозу валюти в неньку

Зображення

Це гастарбайтери? Чи банки літаками?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6790
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:58

  Kravec_5 написав:Приват наливает по 39,50 прямо сейчас
Подтверждаю, купил 2000 синими))
asti
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:08

  asti написав:
  Kravec_5 написав:Приват наливает по 39,50 прямо сейчас
Подтверждаю, купил 2000 синими))

Знов на 20 копійок дешевше будете здавати? :D
Вам там ще за плач Ярославни плюсів наставили. Що вмієте встрявать ногами в жир.
alex lem
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 25.12.08
Подякував: 113 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10071100721007310074
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, moveton, THB і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3140, 3141, 3142
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31410 35102058
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 13:23
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1694 12550781
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 20:51
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22866396
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.