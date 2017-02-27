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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10071100721007310074
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:00

  moveton написав:
  Dobrofey написав:По мне так этот "гривнеукрепляж" напоминает события 3х-летней давности, когда после победы Зеленского на выборах курс плавно пошел вниз с 28 до 23 к декабрю 2019-го

А дальше трёх лет память уже всё? Гривна плавно укреплялась начиная с 2015 года. Только что не так быстро, как в 2019м. А вдруг и теперь ещё 4 года будет укрепляться, пока до 23 не дойдёт? :P
Кстати, в 2019м всё это происходило под вопли, что всё, ппц, завтра дефолт.

Это у вас с памятью проблемы наверное. Гривна не укреплялась, а колебалась в коридоре 25 - 29 с 15 по 21 год, а потом была война... :(
Да, и дефолт ожидали не в 19, а в 18-году осенью
ещё при Порошенко//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:09

цифри по ввозу валюти в неньку

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:24

  flyman написав:
  Игорь написав:Курсовая пила. 2 шага вниз, один вверх :)

навпаки

Там тонко, просто не всі тямущі :oops:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:53

  asti написав:Это у вас с памятью проблемы наверное. Гривна не укреплялась, а колебалась в коридоре 25 - 29 с 15 по 21 год, а потом была война... :(
Да, и дефолт ожидали не в 19, а в 18-году осенью
ещё при Порошенко//))

Где-то в этой теме пару лет назад показывали график, как гривна с 2015 укрепляется. Как аргумент, как классно поступили те, кто в 2015м доллары продали по 35 и с тех пор сидели в гривневых депо. То может по наличке был... Если по курсу НБУ посмотреть, то в 2015м только неполные 28 и можно сказать, что до 2022го года колебания с небольшим ослаблением гривны в среднем. Но в любом случае не то, что падение только в 2019м и что после 2019го прям постоянный рост.
Про дефолт говорили и в 2018м тоже. Ещё можно новости этих лет нагуглить. Но тогда по поводу, что в казне нет столько денег, чтобы отдать. А в 2019м нерезы начали активно скупать ОВГЗ, рушить этим доллар и начались вопли, что вот он неминуемый дефолт в скором будущем, когда рухнет пирамида ОВГЗ, как в России в 2008м. Но гривне крепчать в 2019м это не мешало, да и пирамида пока не упала :)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:57

  greenozon написав:цифри по ввозу валюти в неньку

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Це гастарбайтери? Чи банки літаками?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:58

  Kravec_5 написав:Приват наливает по 39,50 прямо сейчас
Подтверждаю, купил 2000 синими))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:08

  asti написав:
  Kravec_5 написав:Приват наливает по 39,50 прямо сейчас
Подтверждаю, купил 2000 синими))

Знов на 20 копійок дешевше будете здавати? :D
Вам там ще за плач Ярославни плюсів наставили. Що вмієте встрявать ногами в жир.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

тут про грошово-кредитну політику


"скупляйтєсь галубцьі"(с)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:18

  alex lem написав:
  asti написав:
  Kravec_5 написав:Приват наливает по 39,50 прямо сейчас
Подтверждаю, купил 2000 синими))
Знов на 20 копійок дешевше будете здавати? :D
Вам там ще за плач Ярославни плюсів наставили. Що вмієте встрявать ногами в жир.
Не знаю, все може бути, просто я скинув 7 косарів за 2 дні,
от 2 косарики рішив відкупити))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Невже Успіх був правий?

Долар падає через настання часу повернення конвертаційних депо?

Мені цікаво, звідки валюта в обмінниках? Крутіл же прижали :twisted:
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