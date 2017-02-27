Додано: Сер 26 жов, 2022 18:53

asti написав: Это у вас с памятью проблемы наверное. Гривна не укреплялась, а колебалась в коридоре 25 - 29 с 15 по 21 год, а потом была война...

Да, и дефолт ожидали не в 19, а в 18-году осенью

ещё при Порошенко//)) Это у вас с памятью проблемы наверное. Гривна не укреплялась, а колебалась в коридоре 25 - 29 с 15 по 21 год, а потом была война...Да, и дефолт ожидали не в 19, а в 18-году осеньюещё при Порошенко//))

Где-то в этой теме пару лет назад показывали график, как гривна с 2015 укрепляется. Как аргумент, как классно поступили те, кто в 2015м доллары продали по 35 и с тех пор сидели в гривневых депо. То может по наличке был... Если по курсу НБУ посмотреть, то в 2015м только неполные 28 и можно сказать, что до 2022го года колебания с небольшим ослаблением гривны в среднем. Но в любом случае не то, что падение только в 2019м и что после 2019го прям постоянный рост.Про дефолт говорили и в 2018м тоже. Ещё можно новости этих лет нагуглить. Но тогда по поводу, что в казне нет столько денег, чтобы отдать. А в 2019м нерезы начали активно скупать ОВГЗ, рушить этим доллар и начались вопли, что вот он неминуемый дефолт в скором будущем, когда рухнет пирамида ОВГЗ, как в России в 2008м. Но гривне крепчать в 2019м это не мешало, да и пирамида пока не упала