Dobrofey написав:По мне так этот "гривнеукрепляж" напоминает события 3х-летней давности, когда после победы Зеленского на выборах курс плавно пошел вниз с 28 до 23 к декабрю 2019-го
А дальше трёх лет память уже всё? Гривна плавно укреплялась начиная с 2015 года. Только что не так быстро, как в 2019м. А вдруг и теперь ещё 4 года будет укрепляться, пока до 23 не дойдёт? Кстати, в 2019м всё это происходило под вопли, что всё, ппц, завтра дефолт.
Это у вас с памятью проблемы наверное. Гривна не укреплялась, а колебалась в коридоре 25 - 29 с 15 по 21 год, а потом была война... Да, и дефолт ожидали не в 19, а в 18-году осенью ещё при Порошенко//))
asti написав:Это у вас с памятью проблемы наверное. Гривна не укреплялась, а колебалась в коридоре 25 - 29 с 15 по 21 год, а потом была война... Да, и дефолт ожидали не в 19, а в 18-году осенью ещё при Порошенко//))
Где-то в этой теме пару лет назад показывали график, как гривна с 2015 укрепляется. Как аргумент, как классно поступили те, кто в 2015м доллары продали по 35 и с тех пор сидели в гривневых депо. То может по наличке был... Если по курсу НБУ посмотреть, то в 2015м только неполные 28 и можно сказать, что до 2022го года колебания с небольшим ослаблением гривны в среднем. Но в любом случае не то, что падение только в 2019м и что после 2019го прям постоянный рост. Про дефолт говорили и в 2018м тоже. Ещё можно новости этих лет нагуглить. Но тогда по поводу, что в казне нет столько денег, чтобы отдать. А в 2019м нерезы начали активно скупать ОВГЗ, рушить этим доллар и начались вопли, что вот он неминуемый дефолт в скором будущем, когда рухнет пирамида ОВГЗ, как в России в 2008м. Но гривне крепчать в 2019м это не мешало, да и пирамида пока не упала