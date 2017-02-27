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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10072100731007410075
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:53

  Andrey2512 написав:Невже Успіх був правий?

Долар падає через настання часу повернення конвертаційних депо?

Мені цікаво, звідки валюта в обмінниках? Крутіл же прижали :twisted:

Там сльози.
Зажали гривню (Успіху премію), от тому тимчасовий гривнедефіцит.
Але це ненедовго. Там того гуталіна...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Kravec_5 написав:Приват наливает по 39,50 прямо сейчас
Подтверждаю, купил 2000 синими))
Муть какая-то. Как??
Вика закрыла день ,70/ ,80
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Але це ненедовго


Треба завтра дружину відправити в Приват. Може трохи синеньких залишиться
Andrey2512
 
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