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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 жов, 2022 20:53
Andrey2512 написав:
Невже Успіх
був правий?
Долар падає через настання часу повернення конвертаційних депо?
Мені цікаво, звідки валюта в обмінниках? Крутіл же прижали
Там сльози.
Зажали гривню (Успіху премію), от тому тимчасовий гривнедефіцит.
Але це ненедовго. Там того гуталіна...
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flyman
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Додано: Сер 26 жов, 2022 20:55
asti написав: Kravec_5 написав:
Приват наливает по 39,50 прямо сейчас
Подтверждаю, купил 2000 синими))
Муть какая-то. Как??
Вика закрыла день ,70/ ,80
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Ромасик
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Додано: Сер 26 жов, 2022 22:13
flyman написав:
Але це ненедовго
Треба завтра дружину відправити в Приват. Може трохи синеньких залишиться
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Andrey2512
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