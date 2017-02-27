Там сльози.
Зажали гривню (Успіху премію), от тому тимчасовий гривнедефіцит.
Але це ненедовго. Там того гуталіна...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 жов, 2022 20:53
Додано: Сер 26 жов, 2022 20:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 26 жов, 2022 22:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 27 жов, 2022 00:46
"Госбанки сейчас главные покупатели ОВГЗ нашего Минфина, и скоро останутся единственными, поскольку все остальные банки боятся их брать после недавнего заявления министра финансов Украины Сергея Марченко о возможном ролловере гособлигаций в 2023 году. Говоря простым языком, правительство может продлить свои ОВГЗ на новые сроки, еще на год-другой, и может сделать это принудительно, без согласия банков. Даже вероятность такого сценария пугает: банк планировал получить проценты и погашение по бумагам, а тут им говорят, что этого может не случиться. Потому банки не хотят покупать новые ОВГЗ. Ждут пока власти погасят старые бумаги, а в новых размещениях не участвуют. Намного безопаснее и выгоднее вкладывать средства в депозитные сертификаты Нацбанка, на которых можно зарабатывать по 23% годовых", - объяснил "Стране" заместитель председателя правления одного из банков.
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