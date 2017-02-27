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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10073100741007510076>
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:53

  Andrey2512 написав:Невже Успіх був правий?

Долар падає через настання часу повернення конвертаційних депо?

Мені цікаво, звідки валюта в обмінниках? Крутіл же прижали :twisted:

Там сльози.
Зажали гривню (Успіху премію), от тому тимчасовий гривнедефіцит.
Але це ненедовго. Там того гуталіна...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Kravec_5 написав:Приват наливает по 39,50 прямо сейчас
Подтверждаю, купил 2000 синими))
Муть какая-то. Как??
Вика закрыла день ,70/ ,80
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Але це ненедовго


Треба завтра дружину відправити в Приват. Може трохи синеньких залишиться
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 00:46

"Госбанки сейчас главные покупатели ОВГЗ нашего Минфина, и скоро останутся единственными, поскольку все остальные банки боятся их брать после недавнего заявления министра финансов Украины Сергея Марченко о возможном ролловере гособлигаций в 2023 году. Говоря простым языком, правительство может продлить свои ОВГЗ на новые сроки, еще на год-другой, и может сделать это принудительно, без согласия банков. Даже вероятность такого сценария пугает: банк планировал получить проценты и погашение по бумагам, а тут им говорят, что этого может не случиться. Потому банки не хотят покупать новые ОВГЗ. Ждут пока власти погасят старые бумаги, а в новых размещениях не участвуют. Намного безопаснее и выгоднее вкладывать средства в депозитные сертификаты Нацбанка, на которых можно зарабатывать по 23% годовых", - объяснил "Стране" заместитель председателя правления одного из банков.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Вам там ще за плач Ярославни плюсів наставили. Що вмієте встрявать ногами в жир.


вся родина додала зусилля, дуже важко одномоментно зайняти черги в кількох відділеннях
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:36

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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:Невже Успіх був правий?


  Успіх написав:Але, невже ви думаєте, що в кінці жовтня, чи в листопаді - ви отак легко забираєте свої депо в доларах, біжите в найближчу обмінку, скидуєте пА 65 - далі, кладете собі до кишені 27Кгрн, а на решту знову відкриваєте депо пА 37, ХХ? :mrgreen:
І то тільки на 1 такому депо!
Долярчик, ноу панік! Завтра іду забирати першу пайку до музикантів. Здається, по 39,90 здавав.
Мабуть притримаю до 1 числа, особливо, якщо сьогодні буде зростання, а то нІкуди перевкладатися. Але поки що Віка топчеться на місці з натяками вниз після вчорашнього вечірнього підскоку. Де там ваша премія?

Якщо що, зробимо їх разом (31 грн/дол)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:53

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™ ;)

  Ромасик написав:
Успіх написав:Невже Успіх був правий?


  Успіх написав:Але, невже ви думаєте, що в кінці жовтня, чи в листопаді - ви отак легко забираєте свої депо в доларах, біжите в найближчу обмінку, скидуєте пА 65 - далі, кладете собі до кишені 27Кгрн, а на решту знову відкриваєте депо пА 37, ХХ? :mrgreen:
І то тільки на 1 такому депо!
Долярчик, ноу панік! Завтра іду забирати першу пайку до музикантів. Здається, по 39,90 здавав.
Мабуть притримаю до 1 числа, особливо, якщо сьогодні буде зростання, а то нІкуди перевкладатися. Але поки що Віка топчеться на місці з натяками вниз після вчорашнього вечірнього підскоку. Де там ваша премія?

Якщо що, зробимо їх разом (31 грн/дол)

Та паніки - нуль! :mrgreen:
І, можливо, вам вдасться забрати без проблем (як одному з перших) - але от чи так легко будуть банки віддавати готівкові долярчики через 3-4тижні - не факт! ;)

А премію, напевно, знову "на горі" вирішили притримати до останнього))
Наче, в липні найпізніше (29го числа) були затягнули так виплату премії...
То бачу, або знову хочуть "повторити"..., або - новий рекорд побити по затягуванні... :shock:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:06

  Ромасик написав:Здається, по 39,90 здавав.

Аннет, 29/07 был прекрасный день.
Голова боялась, а руки делали.
  Ромасик написав:42,20/42,50 :o
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Cорі за оффтоп, але кажуть що риба вже закордоном. :evil:
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