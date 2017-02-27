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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 жов, 2022 10:53
Будут или не будут отдавать????
Мы сейчас все живём одним днём. В данный момент заорала тревога за окном. Кто даст прогноз где и что будет бахкать сейчас??? Так и с дол. евро и всеми программами в банках.
У меня в городе работало одно отделение Конкорда. С- 300 попало в соседний дом с банком и он сейчас не работает. Хотя день назад приходил в отделение и вообще не думал про такую ситуацию.
Поэтому сегодня никто не может предугадать не то что на завтра, а даже, что будет через час или минуту.
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Игорь Алексеевич
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