Додано: Чет 27 жов, 2022 10:53

Будут или не будут отдавать????

Мы сейчас все живём одним днём. В данный момент заорала тревога за окном. Кто даст прогноз где и что будет бахкать сейчас??? Так и с дол. евро и всеми программами в банках.

У меня в городе работало одно отделение Конкорда. С- 300 попало в соседний дом с банком и он сейчас не работает. Хотя день назад приходил в отделение и вообще не думал про такую ситуацию.

Поэтому сегодня никто не может предугадать не то что на завтра, а даже, что будет через час или минуту.