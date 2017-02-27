RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10073100741007510076
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:53

Будут или не будут отдавать????
Мы сейчас все живём одним днём. В данный момент заорала тревога за окном. Кто даст прогноз где и что будет бахкать сейчас??? Так и с дол. евро и всеми программами в банках.
У меня в городе работало одно отделение Конкорда. С- 300 попало в соседний дом с банком и он сейчас не работает. Хотя день назад приходил в отделение и вообще не думал про такую ситуацию.
Поэтому сегодня никто не может предугадать не то что на завтра, а даже, что будет через час или минуту.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5929
З нами з: 13.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10073100741007510076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3140, 3141, 3142
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31410 35112351
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 13:23
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1694 12560532
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 20:51
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22866531
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1958)
27.10.2022 11:42
АСКА (340)
27.10.2022 11:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.