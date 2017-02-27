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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 жов, 2022 10:53
Будут или не будут отдавать????
Мы сейчас все живём одним днём. В данный момент заорала тревога за окном. Кто даст прогноз где и что будет бахкать сейчас??? Так и с дол. евро и всеми программами в банках.
У меня в городе работало одно отделение Конкорда. С- 300 попало в соседний дом с банком и он сейчас не работает. Хотя день назад приходил в отделение и вообще не думал про такую ситуацию.
Поэтому сегодня никто не может предугадать не то что на завтра, а даже, что будет через час или минуту.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:03
Игорь Алексеевич написав:
Поэтому сегодня никто не может предугадать не то что на завтра, а даже, что будет через час или минуту
Прав был Кличко про завтрашний день.
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Investor_K
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:19
А це точно мені не сниться? Коли люди в прифронтовому місті розповідають, що в єдине відділення банка помойки і пральні якогось недоклана може прилетіти ракета і "паламаються усі плани?"
Це якій левел безпечності і літання в хмарах на 9-му місяці активної фази жахливої війни?
Влада людям погана, коли голова забита фактично на фронті пільговими депозитами і курсовими гойдалками? Люди почуйте і зрозумійте що ви несете!(((
Нда. Рівень форуму вражає. Люди десятки років вчать інших людей, а самі поводяться як діти дошкільного віку.
По курсу, швидке зближення чорного курса і офіційного триває.
Київ зараз працює 39.55 на 39.70.
Вчорашній відскок після обіда був бутафорським і фальшивим, спуск з гори триває, це всіляє надію і заряджає оптимізмом.
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somilitark
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:42
somilitark написав:
А це точно мені не сниться? Коли люди в прифронтовому місті розповідають, що в єдине відділення банка помойки і пральні якогось недоклана може прилетіти ракета і "паламаються усі плани?"
Це якій левел безпечності і літання в хмарах на 9-му місяці активної фази жахливої війни?
Влада людям погана, коли голова забита фактично на фронті пільговими депозитами і курсовими гойдалками? Люди почуйте і зрозумійте що ви несете!(((
Нда. Рівень форуму вражає. Люди десятки років вчать інших людей, а самі поводяться як діти дошкільного віку.
По курсу, швидке зближення чорного курса і офіційного триває.
Київ зараз працює 39.55 на 39.70.
Вчорашній відскок після обіда був бутафорським і фальшивим, спуск з гори триває, це всіляє надію і заряджає оптимізмом.
Вибачте але що поганого в тому що люди перебуваючи у тому ж Запоріжжі довіряють Україні в цілому і ЗСУ та БСУ зокрема? Що по вашому вони мали б робити? Особливо чоловіки яких позбавили можливості виїхати за кордон. На мій погляд нормальної практика диверсифікувати свої активи. Не останню ж копійку несуть. І вже точно повчати когось як жити - марна справа - кожен сам коваль свого щастя, тому власні категорійні думки в подібних випадках краще тримати при собі
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Alien
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:50
Alien написав: somilitark написав:
А це точно мені не сниться? Коли люди в прифронтовому місті розповідають, що в єдине відділення банка помойки і пральні якогось недоклана може прилетіти ракета і "паламаються усі плани?"
Це якій левел безпечності і літання в хмарах на 9-му місяці активної фази жахливої війни?
Влада людям погана, коли голова забита фактично на фронті пільговими депозитами і курсовими гойдалками? Люди почуйте і зрозумійте що ви несете!(((
Нда. Рівень форуму вражає. Люди десятки років вчать інших людей, а самі поводяться як діти дошкільного віку.
По курсу, швидке зближення чорного курса і офіційного триває.
Київ зараз працює 39.55 на 39.70.
Вчорашній відскок після обіда був бутафорським і фальшивим, спуск з гори триває, це всіляє надію і заряджає оптимізмом.
Вибачте але що поганого в тому що люди перебуваючи у тому ж Запоріжжі довіряють Україні в цілому і ЗСУ та БСУ зокрема? Що по вашому вони мали б робити? Особливо чоловіки яких позбавили можливості виїхати за кордон. На мій погляд нормальної практика диверсифікувати свої активи. Не останню ж копійку несуть. І вже точно повчати когось як жити - марна справа - кожен сам коваль свого щастя, тому власні категорійні думки в подібних випадках краще тримати при собі
Цілком погоджуюсь з Соміком! І взагалі, ВОЇНАМ управляти особистими фінансами мають допомогати родичі, близькі і друзі.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:02
valya написав:
Цілком погоджуюсь з Соміком! І взагалі, ВОЇНАМ управляти особистими фінансами мають допомогати родичі, близькі і друзі.
А не воїнам? А тим хто доглядає свої батьків похилого віку, а тим хто не придатний до стройової за станом здоров'я? Та багато ще кому. Ситуації є різні. Не треба усіх під одну гребінку грести. Не гарно це
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:08
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Поэтому сегодня никто не может предугадать не то что на завтра, а даже, что будет через час или минуту
Прав был Кличко про завтрашний день.
А еще он советовал киевлянам готовиться к земле. Хоть бы тут ошибся ))
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:16
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"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:32
jump написав:
апетит зростає
"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко
Так 1,5 дают американцы, 1,5 европейцы
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:34
jump написав:
апетит зростає
"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко
300 тис. грн пенсії судді Тупицькому в Австрії самі по собі не заробляться.
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