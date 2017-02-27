"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко
300 тис. грн пенсії судді Тупицькому в Австрії самі по собі не заробляться.
Сподіваюсь амери одразу після війни зупинять це годування ненажерливих чиновницьких мародерів.
Девал вигідний українцям - поперше спишуться всі борги в гривні, іщезнуть всі чиновницькі пральні піраміди (типу ОВДП->Велике будівництво). А значить зменшиться податкове ярмо на їх утримання. Реальні зарплати пересічного виростуть.
По друге щезне ця влада мародерів, яка добре навчилася вдувати людям у вуха дічь на чужі гроші, набираючись боргів на 3 покоління вперед. Взагалі настане період, коли біля бюджету перебувати стане невигідно.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 27 жов, 2022 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Але, невже ви думаєте, що в кінці жовтня, чи в листопаді - ви отак легко забираєте свої депо в доларах, біжите в найближчу обмінку, скидуєте пА 65 - далі, кладете собі до кишені 27Кгрн, а на решту знову відкриваєте депо пА 37, ХХ? І то тільки на 1 такому депо!
Долярчик, ноу панік! Завтра іду забирати першу пайку до музикантів. Здається, по 39,90 здавав. Мабуть притримаю до 1 числа, особливо, якщо сьогодні буде зростання, а то нІкуди перевкладатися. Але поки що Віка топчеться на місці з натяками вниз після вчорашнього вечірнього підскоку. Де там ваша премія?
Якщо що, зробимо їх разом (31 грн/дол)
Та паніки - нуль! І, можливо, вам вдасться забрати без проблем (як одному з перших) - але от чи так легко будуть банки віддавати готівкові долярчики через 3-4тижні - не факт!
А премію, напевно, знову "на горі" вирішили притримати до останнього)) Наче, в липні найпізніше (29го числа) були затягнули так виплату премії... То бачу, або знову хочуть "повторити"..., або - новий рекорд побити по затягуванні...
"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко
300 тис. грн пенсії судді Тупицькому в Австрії самі по собі не заробляться.
Сподіваюсь амери одразу після війни зупинять це годування ненажерливих чиновницьких мародерів.
Девал вигідний українцям - поперше спишуться всі борги в гривні, іщезнуть всі чиновницькі пральні піраміди (типу ОВДП->Велике будівництво). А значить зменшиться податкове ярмо на їх утримання. Реальні зарплати пересічного виростуть.
По друге щезне ця влада мародерів, яка добре навчилася вдувати людям у вуха дічь на чужі гроші, набираючись боргів на 3 покоління вперед. Взагалі настане період, коли біля бюджету перебувати стане невигідно.
"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко
300 тис. грн пенсії судді Тупицькому в Австрії самі по собі не заробляться.
\\\ Девал вигідний українцям - поперше спишуться всі борги в гривні, іщезнуть всі чиновницькі пральні піраміди \\\
Наверное имелся в виду _дефолт_? -- потому как девал "съест" не только схемы но и всякие мелочи вроде пенсий да выплат "на армию"... Но тут, как всегда, мнение "украинцев" никого (из верхушки) не интересует https://focus.ua/voennye-novosti/518127-
Moneta написав:\\\ Девал вигідний українцям - поперше спишуться всі борги в гривні, іщезнуть всі чиновницькі пральні піраміди \\\
Наверное имелся в виду _дефолт_? -- потому как девал "съест" не только схемы но и всякие мелочи вроде пенсий да выплат "на армию"... Но тут, как всегда, мнение "украинцев" никого (из верхушки) не интересует https://focus.ua/voennye-novosti/518127-
Moneta написав:\\\ Девал вигідний українцям - поперше спишуться всі борги в гривні, іщезнуть всі чиновницькі пральні піраміди \\\
Наверное имелся в виду _дефолт_? -- потому как девал "съест" не только схемы но и всякие мелочи вроде пенсий да выплат "на армию"... Но тут, как всегда, мнение "украинцев" никого (из верхушки) не интересует https://focus.ua/voennye-novosti/518127-
репатріації від окупанта закриють вопрос
А на них кто-то на полном серьезе расчитывает? -- там только ЕС про энерго-дыру в 600 лярдов (что подозрительно соотносится с размером арестованных активов ) заявляли. Еще Штаты что-то вспомнить могут... Не, Украина, конечно, в очереди кредиторов стоит, но далеко не на первом месте