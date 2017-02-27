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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10075100761007710078>
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:51

  jump написав:апетит зростає 8)

"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко

Ну, ожидаемо: там вице-премьер-министерка(ша?) про безработицу в 30% рапортовала. И это она еще уехавших не считала...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:51

  BIGor написав:
  jump написав:апетит зростає 8)

"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко

300 тис. грн пенсії судді Тупицькому в Австрії самі по собі не заробляться.


Сподіваюсь амери одразу після війни зупинять це годування ненажерливих чиновницьких мародерів.

Девал вигідний українцям - поперше спишуться всі борги в гривні, іщезнуть всі чиновницькі пральні піраміди (типу ОВДП->Велике будівництво). А значить зменшиться податкове ярмо на їх утримання. Реальні зарплати пересічного виростуть.

По друге щезне ця влада мародерів, яка добре навчилася вдувати людям у вуха дічь на чужі гроші, набираючись боргів на 3 покоління вперед. Взагалі настане період, коли біля бюджету перебувати стане невигідно.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 27 жов, 2022 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:54

  Ромасик написав:
jump написав:апетит зростає 8)

"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко
Так 1,5 дают американцы, 1,5 европейцы

Але видатки йдуть не "тільки" на соціалку, а на них потрібно ще і то значно більше. Так що нехай піднапружуються донори.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:14

  Успіх написав:
  Ромасик написав:
Успіх написав:Невже Успіх був правий?


  Успіх написав:Але, невже ви думаєте, що в кінці жовтня, чи в листопаді - ви отак легко забираєте свої депо в доларах, біжите в найближчу обмінку, скидуєте пА 65 - далі, кладете собі до кишені 27Кгрн, а на решту знову відкриваєте депо пА 37, ХХ? :mrgreen:
І то тільки на 1 такому депо!
Долярчик, ноу панік! Завтра іду забирати першу пайку до музикантів. Здається, по 39,90 здавав.
Мабуть притримаю до 1 числа, особливо, якщо сьогодні буде зростання, а то нІкуди перевкладатися. Але поки що Віка топчеться на місці з натяками вниз після вчорашнього вечірнього підскоку. Де там ваша премія?

Якщо що, зробимо їх разом (31 грн/дол)

Та паніки - нуль! :mrgreen:
І, можливо, вам вдасться забрати без проблем (як одному з перших) - але от чи так легко будуть банки віддавати готівкові долярчики через 3-4тижні - не факт! ;)

А премію, напевно, знову "на горі" вирішили притримати до останнього))
Наче, в липні найпізніше (29го числа) були затягнули так виплату премії...
То бачу, або знову хочуть "повторити"..., або - новий рекорд побити по затягуванні... :shock:

грошей нема, але ви тримайтесь (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:17

Отскок?
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:19

  Moneta написав:
  BIGor написав:
  jump написав:апетит зростає 8)

"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко

300 тис. грн пенсії судді Тупицькому в Австрії самі по собі не заробляться.


Сподіваюсь амери одразу після війни зупинять це годування ненажерливих чиновницьких мародерів.

Девал вигідний українцям - поперше спишуться всі борги в гривні, іщезнуть всі чиновницькі пральні піраміди (типу ОВДП->Велике будівництво). А значить зменшиться податкове ярмо на їх утримання. Реальні зарплати пересічного виростуть.

По друге щезне ця влада мародерів, яка добре навчилася вдувати людям у вуха дічь на чужі гроші, набираючись боргів на 3 покоління вперед. Взагалі настане період, коли біля бюджету перебувати стане невигідно.

нічого не зміниться
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:20

  Moneta написав:
  BIGor написав:
  jump написав:апетит зростає 8)

"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко

300 тис. грн пенсії судді Тупицькому в Австрії самі по собі не заробляться.

\\\
Девал вигідний українцям - поперше спишуться всі борги в гривні, іщезнуть всі чиновницькі пральні піраміди
\\\

Наверное имелся в виду _дефолт_? -- потому как девал "съест" не только схемы но и всякие мелочи вроде пенсий да выплат "на армию"...
Но тут, как всегда, мнение "украинцев" никого (из верхушки) не интересует :lol:
https://focus.ua/voennye-novosti/518127-
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:31

  _hunter написав:
  Moneta написав:\\\
Девал вигідний українцям - поперше спишуться всі борги в гривні, іщезнуть всі чиновницькі пральні піраміди
\\\

Наверное имелся в виду _дефолт_? -- потому как девал "съест" не только схемы но и всякие мелочи вроде пенсий да выплат "на армию"...
Но тут, как всегда, мнение "украинцев" никого (из верхушки) не интересует :lol:
https://focus.ua/voennye-novosti/518127-

репатріації від окупанта закриють вопрос :shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:38

  flyman написав:
  _hunter написав:
  Moneta написав:\\\
Девал вигідний українцям - поперше спишуться всі борги в гривні, іщезнуть всі чиновницькі пральні піраміди
\\\

Наверное имелся в виду _дефолт_? -- потому как девал "съест" не только схемы но и всякие мелочи вроде пенсий да выплат "на армию"...
Но тут, как всегда, мнение "украинцев" никого (из верхушки) не интересует :lol:
https://focus.ua/voennye-novosti/518127-

репатріації від окупанта закриють вопрос :shock:

А на них кто-то на полном серьезе расчитывает? :shock: -- там только ЕС про энерго-дыру в 600 лярдов (что подозрительно соотносится с размером арестованных активов :) ) заявляли. Еще Штаты что-то вспомнить могут...
Не, Украина, конечно, в очереди кредиторов стоит, но далеко не на первом месте :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:42

  _hunter написав:там только ЕС про энерго-дыру в 600 лярдов (что подозрительно соотносится с размером арестованных активов :) ) заявляли

європейці нехай зі шрьодера й меркель отримують
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