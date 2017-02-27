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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10075100761007710078
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:02

  Чорний Ворон написав:
  _hunter написав:там только ЕС про энерго-дыру в 600 лярдов (что подозрительно соотносится с размером арестованных активов :) ) заявляли

європейці нехай зі шрьодера й меркель отримують

У них столько нету. А вот активы -- прямо под рукой -- есть :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.10.2022...........28.10.2022
дата розрахунку..............26.10.2022............27.10.2022
Євро.................................36,6417.................36,7386...+0.26%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0046 (вчера 1.0020)

Индекс доллара DXY в 15-00 110.06 (вчера 110.26)
Ночью доллар достиг 6-недельного минимума, а с утра осторожно пытается восстанавливаться. В целом, сейчас динамика выглядит значительно более умеренной.

В анализе ликвидности сплошной позитив. Вчера была зафиксирована чистая покупка валюты со стороны НБУ, если опять в графу не затесалось что-то прочее. Два дня подряд казначейство в плюсе.

Мне все же удалось заметить одно изменение в действиях НБУ. Раньше они публиковали официальный курс по мере готовности, стараясь успеть до 15-30, а теперь ждут и публикуют его ровно в 15-30. Налицо усиление формализма :)
Сибарит
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  #<1 ... 10075100761007710078
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