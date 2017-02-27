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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10075100761007710078
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:02

  Чорний Ворон написав:
  _hunter написав:там только ЕС про энерго-дыру в 600 лярдов (что подозрительно соотносится с размером арестованных активов :) ) заявляли

європейці нехай зі шрьодера й меркель отримують

У них столько нету. А вот активы -- прямо под рукой -- есть :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.10.2022...........28.10.2022
дата розрахунку..............26.10.2022............27.10.2022
Євро.................................36,6417.................36,7386...+0.26%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0046 (вчера 1.0020)

Индекс доллара DXY в 15-00 110.06 (вчера 110.26)
Ночью доллар достиг 6-недельного минимума, а с утра осторожно пытается восстанавливаться. В целом, сейчас динамика выглядит значительно более умеренной.

В анализе ликвидности сплошной позитив. Вчера была зафиксирована чистая покупка валюты со стороны НБУ, если опять в графу не затесалось что-то прочее. Два дня подряд казначейство в плюсе.

Мне все же удалось заметить одно изменение в действиях НБУ. Раньше они публиковали официальный курс по мере готовности, стараясь успеть до 15-30, а теперь ждут и публикуют его ровно в 15-30. Налицо усиление формализма :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:17

І таке буває...

  Alien написав:А не воїнам? А тим хто доглядає свої батьків похилого віку, а тим хто не придатний до стройової за станом здоров'я? Та багато ще кому. Ситуації є різні. Не треба усіх під одну гребінку грести.
Так, ситуації бувають різні...
І тут бувають виключення з правил - (це я про себе натякаю)
  Dobrofey написав:А еще он советовал киевлянам готовиться к земле. Хоть бы тут ошибся ))

Ну, періодично перебувати в окопі/ночувати там - то "ближче до землі", вже просто нема куди! :D
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:29

  _hunter написав:
  jump написав:апетит зростає 8)

"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко

Ну, ожидаемо: там вице-премьер-министерка(ша?) про безработицу в 30% рапортовала. И это она еще уехавших не считала...

И это она ещё "стоящих в очереди на выезд" не считала
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:
  jump написав:апетит зростає 8)

"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко

300 тис. грн пенсії судді Тупицькому в Австрії самі по собі не заробляться.
Судьи не получают пенсий
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:35

  Ромасик написав:
BIGor написав:
  jump написав:апетит зростає 8)

"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко

300 тис. грн пенсії судді Тупицькому в Австрії самі по собі не заробляться.
Судьи не получают пенсий

Судья? :D
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... -sorti.htm
Пенсія судді у 45 разів більша за мінімальну пенсію: пенсіонерів поділили на два сорти
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:40

  BIGor написав:
  Ромасик написав:Судьи не получают пенсий

Судья? :D
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... -sorti.htm
Пенсія судді у 45 разів більша за мінімальну пенсію: пенсіонерів поділили на два сорти

У них это хитро называется "пожизненным денежным содержанием"
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:
  Ромасик написав:
BIGor написав:[quote="5501127:jump"]апетит зростає 8)

"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків" - міністр фінансів Сергій Марченко

300 тис. грн пенсії судді Тупицькому в Австрії самі по собі не заробляться.
Судьи не получают пенсий

Судья? :D
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... -sorti.htm
Пенсія судді у 45 разів більша за мінімальну пенсію: пенсіонерів поділили на два сорти
[/quote]Помойка, но даже там пытались объяснить.
Макс пенсия 20к, а ты ноешь о 300к. Уже что-то не сходится, мог бы задуматься.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:12

  Ой+ написав:Але видатки йдуть не "тільки" на соціалку, а на них потрібно ще і то значно більше.


уже й про це припиздент покумекав 8)

підписав закон "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (законопроєкт 8126), який передбачає збільшення військових видатків на 387 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Серед іншого, збільшується фінансування таких напрямків:

Міноборони – 365,2 млрд грн;
МВС – на 12,9 млрд грн;
СБУ – на 3,7 млрд грн;
ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;
Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;
УДО – на 600 млн грн;
Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

"Для покриття додаткових видатків за загальним фондом державного бюджету збільшені державні внутрішні запозичення і відповідно зріс граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2022 року", - пояснили в Раді.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чё за день? Отправил жену за евро, она купила про 39.8 с утра. Сейчас смотрю, а евро в Привате 39.1, чё за бред?
Andrey2512
 
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