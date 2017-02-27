Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............27.10.2022...........28.10.2022 дата розрахунку..............26.10.2022............27.10.2022 Євро.................................36,6417.................36,7386...+0.26% Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0046 (вчера 1.0020)
Индекс доллара DXY в 15-00 110.06 (вчера 110.26) Ночью доллар достиг 6-недельного минимума, а с утра осторожно пытается восстанавливаться. В целом, сейчас динамика выглядит значительно более умеренной.
В анализе ликвидности сплошной позитив. Вчера была зафиксирована чистая покупка валюты со стороны НБУ, если опять в графу не затесалось что-то прочее. Два дня подряд казначейство в плюсе.
Мне все же удалось заметить одно изменение в действиях НБУ. Раньше они публиковали официальный курс по мере готовности, стараясь успеть до 15-30, а теперь ждут и публикуют его ровно в 15-30. Налицо усиление формализма
Alien написав:А не воїнам? А тим хто доглядає свої батьків похилого віку, а тим хто не придатний до стройової за станом здоров'я? Та багато ще кому. Ситуації є різні. Не треба усіх під одну гребінку грести.
Так, ситуації бувають різні... І тут бувають виключення з правил - (це я про себе натякаю)
Dobrofey написав:А еще он советовал киевлянам готовиться к земле. Хоть бы тут ошибся ))
Ну, періодично перебувати в окопі/ночувати там - то "ближче до землі", вже просто нема куди!
Ой+ написав:Але видатки йдуть не "тільки" на соціалку, а на них потрібно ще і то значно більше.
уже й про це припиздент покумекав
підписав закон "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (законопроєкт 8126), який передбачає збільшення військових видатків на 387 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті ВР.
Серед іншого, збільшується фінансування таких напрямків:
Міноборони – 365,2 млрд грн; МВС – на 12,9 млрд грн; СБУ – на 3,7 млрд грн; ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн; Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн; УДО – на 600 млн грн; Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.
"Для покриття додаткових видатків за загальним фондом державного бюджету збільшені державні внутрішні запозичення і відповідно зріс граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2022 року", - пояснили в Раді.