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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 жов, 2022 16:35
Рада керуючих Європейського центрального банку на жовтневому засіданні знову підвищила усі три ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів з 2 листопада.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЄЦБ.
Базову процентну ставка за кредитами було підвищено до 2%, ставку за депозитами – до 1,5%, ставку за маржинальними кредитами – до 2,25%.
"Рада керуючих прийняла сьогоднішнє рішення та очікує подальшого підвищення процентних ставок, щоб забезпечити своєчасне повернення інфляції до її середньострокової цілі в 2%", – зазначили в ЄЦБ.
У регуляторі додали, що інфляція залишається надто високою і залишатиметься вище цільового показника протягом тривалого періоду. У вересні інфляція в єврозоні досягла 9,9%.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 16:36
Ромасик написав:Судьи не получают пенсий
Помойка, но даже там пытались объяснить. Макс пенсия 20к
, а ты ноешь о 300к. Уже что-то не сходится, мог бы задуматься.
Cудья спалился))) Средняя пенсия судей - 90 тыс грн., Тупицкий же топ - у него намного больше пенсия. Ноешь сначала что у судей нет пенсии, а теперь ноешь что 20 тыс. грн...
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Додано: Чет 27 жов, 2022 16:39
BIGor написав: Ромасик написав:Судьи не получают пенсий
Помойка, но даже там пытались объяснить. Макс пенсия 20к
, а ты ноешь о 300к. Уже что-то не сходится, мог бы задуматься.
Cудья спалился))) Средняя пенсия судей - 90 тыс грн., Тупицкий же топ - у него намного больше пенсия. Ноешь сначала что у судей нет пенсии, а теперь ноешь что 20 тыс. грн...
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Додано: Чет 27 жов, 2022 16:41
Andrey2512 написав:Чё за день? Отправил жену за евро, она купила про 39.8 с утра. Сейчас смотрю, а евро в Привате 39.1, чё за бред?
Что не так? Четверг.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 16:45
Andrey2512 написав:
Чё за день? Отправил жену за евро, она купила про 39.8 с утра. Сейчас смотрю, а евро в Привате 39.1, чё за бред?
Это же замечательно, теперь у вас есть полное право заставить ее отрабатывать эти 70 коп вечером.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 17:56
moveton написав: Dobrofey написав:
По мне так этот "гривнеукрепляж" напоминает события 3х-летней давности, когда после победы Зеленского на выборах курс плавно пошел вниз с 28 до 23 к декабрю 2019-го
А дальше трёх лет память уже всё? Гривна плавно укреплялась начиная с 2015 года. Только что не так быстро, как в 2019м. А вдруг и теперь ещё 4 года будет укрепляться, пока до 23 не дойдёт?
Кстати, в 2019м всё это происходило под вопли, что всё, ппц, завтра дефолт.
прогноз отфонарний, але дуже показовий.
чомусь деякі форумчани дуже люблять проводити часові аналогії - як вела себе гривна в минулих періодах. оце повний бред, бо треба дивитись чим це було викликано. бо цей укріплення гривні до 24 було тому, що реально завели близько 5 ярдів дол на викуп ОВДП, а НБУ чомусь мляво відкуповував дол. ця ситуація вже не повториться в ближній перспективі, тому можете про це забути.
а от надруковані гроші нікуди не поділися. їх тільки на безготівці додаткових майже 200 ярдів грн. поки що вони не надто сильно впливають на курс. тобто поточний курс ще НЕ ВІДІГРАВ всю суму надрукованих грошей.
але перше - гроші будуть друкувати далі - ті ж 30 ярдів грн на місяц.
скільки місяців?..
як раз коли в нас щось наладиться, ці гроші підуть в оборот - тоді й будемо дивитись, які фактори будуть більш вагомими. тимчасові коливання можливі в різні сторони, але на довгому тренді гривня буде знецінюватися.
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