🏦 Новий інфляційний звіт від НБУ:

🔹 У 2022 році інфляція прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки повномасштабної війни росії проти України.

🔹 Вже наступного року інфляція почне сповільнюватися, а економіка – зростати помірними темпами.

В наступному році до близько 21%, а у 2024 році – нижче 10%.

🔹 У результаті повернення інфляції до цілі НБУ 5% очікується лише у 2025 році.

🔹 Економіка повернеться до зростання наступного року завдяки очікуваному зниженню безпекових ризиків, пожвавленню споживчого попиту та інвестиційної діяльності на тлі налагодження виробничих і логістичних процесів та збереження значних фіскальних стимулів. Але наслідки війни обмежуватимуть відновлення, тож у 2023-2024 роках темпи зростання ВВП становитимуть близько 4-5% на рік.

🔹 Безробіття цього року сягне майже 30%. Відновлення економіки в наступні роки сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу та зниженню рівня безробіття.

🔹 Номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12-13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на 25%. Номінальні зарплати наступного року зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році – ще на 28%. Однак, підвищення зарплат у реальному вимірі буде досить повільним, зважаючи на високу інфляцію та нижчу за довоєнну продуктивність.

🔹 Дефіцит бюджету скорочуватиметься поступово – з 25% ВВП у 2022 році без урахування грантів до 12% ВВП у 2024 році.

🔹 Очікується, що емісійне фінансування буде повністю припинене з 2023 року. Тобто перестануть друкувати гривню.



🔹 Ключовим припущенням прогнозу є суттєве зниження безпекових ризиків із середини 2023 року завдяки успішним діям української армії.

🔹 У прогноз Нацбанку також закладене припущення щодо збереження активної міжнародної фінансової підтримки в наступні роки та укладення нової програми з МВФ.

🔹 Ну і Фіскальна політика є безпрецедентно м’якою та до кінця 2024 року буде стимулюючою.



P.S. Є і сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає збереження безпекових ризиків до середини 2024 року:

⁃ За реалізації такого сценарію у 2023-2024 роках темпи зростання ВВП будуть слабкими (близько 2-3% на рік), а повноцінне відновлення економіки розпочнеться лише з середини 2024 року. Сповільнення інфляції наступного року буде швидшим порівняно з базовим прогнозом (до 13,4%)