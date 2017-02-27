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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 жов, 2022 16:36
Ромасик написав:Судьи не получают пенсий
Помойка, но даже там пытались объяснить. Макс пенсия 20к
, а ты ноешь о 300к. Уже что-то не сходится, мог бы задуматься.
Cудья спалился))) Средняя пенсия судей - 90 тыс грн., Тупицкий же топ - у него намного больше пенсия. Ноешь сначала что у судей нет пенсии, а теперь ноешь что 20 тыс. грн...
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BIGor
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Додано: Чет 27 жов, 2022 16:39
BIGor написав: Ромасик написав:Судьи не получают пенсий
Помойка, но даже там пытались объяснить. Макс пенсия 20к
, а ты ноешь о 300к. Уже что-то не сходится, мог бы задуматься.
Cудья спалился))) Средняя пенсия судей - 90 тыс грн., Тупицкий же топ - у него намного больше пенсия. Ноешь сначала что у судей нет пенсии, а теперь ноешь что 20 тыс. грн...
О боги
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Ромасик
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Додано: Чет 27 жов, 2022 16:41
Andrey2512 написав:Чё за день? Отправил жену за евро, она купила про 39.8 с утра. Сейчас смотрю, а евро в Привате 39.1, чё за бред?
Что не так? Четверг.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 16:45
Andrey2512 написав:
Чё за день? Отправил жену за евро, она купила про 39.8 с утра. Сейчас смотрю, а евро в Привате 39.1, чё за бред?
Это же замечательно, теперь у вас есть полное право заставить ее отрабатывать эти 70 коп вечером.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 17:56
moveton написав: Dobrofey написав:
По мне так этот "гривнеукрепляж" напоминает события 3х-летней давности, когда после победы Зеленского на выборах курс плавно пошел вниз с 28 до 23 к декабрю 2019-го
А дальше трёх лет память уже всё? Гривна плавно укреплялась начиная с 2015 года. Только что не так быстро, как в 2019м. А вдруг и теперь ещё 4 года будет укрепляться, пока до 23 не дойдёт?
Кстати, в 2019м всё это происходило под вопли, что всё, ппц, завтра дефолт.
прогноз отфонарний, але дуже показовий.
чомусь деякі форумчани дуже люблять проводити часові аналогії - як вела себе гривна в минулих періодах. оце повний бред, бо треба дивитись чим це було викликано. бо цей укріплення гривні до 24 було тому, що реально завели близько 5 ярдів дол на викуп ОВДП, а НБУ чомусь мляво відкуповував дол. ця ситуація вже не повториться в ближній перспективі, тому можете про це забути.
а от надруковані гроші нікуди не поділися. їх тільки на безготівці додаткових майже 200 ярдів грн. поки що вони не надто сильно впливають на курс. тобто поточний курс ще НЕ ВІДІГРАВ всю суму надрукованих грошей.
але перше - гроші будуть друкувати далі - ті ж 30 ярдів грн на місяц.
скільки місяців?..
як раз коли в нас щось наладиться, ці гроші підуть в оборот - тоді й будемо дивитись, які фактори будуть більш вагомими. тимчасові коливання можливі в різні сторони, але на довгому тренді гривня буде знецінюватися.
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Shaman
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 04:07
BIGor написав: Ромасик написав:Судьи не получают пенсий
Помойка, но даже там пытались объяснить. Макс пенсия 20к
, а ты ноешь о 300к. Уже что-то не сходится, мог бы задуматься.
Cудья спалился))) Средняя пенсия судей - 90 тыс грн., Тупицкий же топ - у него намного больше пенсия. Ноешь сначала что у судей нет пенсии, а теперь ноешь что 20 тыс. грн...
Це ж ромасик
він і по фопам такий само експерт
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 05:19
Shaman написав:
а от надруковані гроші нікуди не поділися. їх тільки на безготівці додаткових майже 200 ярдів грн. поки що вони не надто сильно впливають на курс. тобто поточний курс ще НЕ ВІДІГРАВ всю суму надрукованих грошей.
Курс напевно найбільше підтримує віра у новорічно-різдвяні чудеса.
Здача доларів розміщених на депо навряд чи може мати сильний ефект на укріплення, бо 0,3 млрд $ за місяць на конвертдепо, це по 10 млн в день при умові, що всі зворотньо здають, не є великими сумами.
Швидше затримка премій, про що рапортує лідер фінансової думки форуму (згідно тижневого рейтингу).
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:03
sergey_sryvkin написав: BIGor написав: Ромасик написав:Судьи не получают пенсий
Помойка, но даже там пытались объяснить. Макс пенсия 20к
, а ты ноешь о 300к. Уже что-то не сходится, мог бы задуматься.
Cудья спалился))) Средняя пенсия судей - 90 тыс грн., Тупицкий же топ - у него намного больше пенсия. Ноешь сначала что у судей нет пенсии, а теперь ноешь что 20 тыс. грн...
Це ж ромасик
він і по фопам такий само експерт
Еще один эксперт по суддейским пенсиям подтянулся
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 08:05
Станом на 01 жовтня 2022 року у нас 10,7 млн пенсіонерів.
Одночасно, станом на червень 2022 року у нас 10,7 млн осіб, які є прямо або опосередковано платниками ЄСВ.
Виходить зараз у нас співвідношення майже 1 до 1: один платник ЄСВ до одного пенсіонера
🏦 Новий інфляційний звіт від НБУ:
🔹 У 2022 році інфляція прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки повномасштабної війни росії проти України.
🔹 Вже наступного року інфляція почне сповільнюватися, а економіка – зростати помірними темпами.
В наступному році до близько 21%, а у 2024 році – нижче 10%.
🔹 У результаті повернення інфляції до цілі НБУ 5% очікується лише у 2025 році.
🔹 Економіка повернеться до зростання наступного року завдяки очікуваному зниженню безпекових ризиків, пожвавленню споживчого попиту та інвестиційної діяльності на тлі налагодження виробничих і логістичних процесів та збереження значних фіскальних стимулів. Але наслідки війни обмежуватимуть відновлення, тож у 2023-2024 роках темпи зростання ВВП становитимуть близько 4-5% на рік.
🔹 Безробіття цього року сягне майже 30%. Відновлення економіки в наступні роки сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу та зниженню рівня безробіття.
🔹 Номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12-13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на 25%. Номінальні зарплати наступного року зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році – ще на 28%. Однак, підвищення зарплат у реальному вимірі буде досить повільним, зважаючи на високу інфляцію та нижчу за довоєнну продуктивність.
🔹 Дефіцит бюджету скорочуватиметься поступово – з 25% ВВП у 2022 році без урахування грантів до 12% ВВП у 2024 році.
🔹 Очікується, що емісійне фінансування буде повністю припинене з 2023 року. Тобто перестануть друкувати гривню.
🔹 Ключовим припущенням прогнозу є суттєве зниження безпекових ризиків із середини 2023 року завдяки успішним діям української армії.
🔹 У прогноз Нацбанку також закладене припущення щодо збереження активної міжнародної фінансової підтримки в наступні роки та укладення нової програми з МВФ.
🔹 Ну і Фіскальна політика є безпрецедентно м’якою та до кінця 2024 року буде стимулюючою.
P.S. Є і сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає збереження безпекових ризиків до середини 2024 року:
⁃ За реалізації такого сценарію у 2023-2024 роках темпи зростання ВВП будуть слабкими (близько 2-3% на рік), а повноцінне відновлення економіки розпочнеться лише з середини 2024 року. Сповільнення інфляції наступного року буде швидшим порівняно з базовим прогнозом (до 13,4%)
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