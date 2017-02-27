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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10077100781007910080
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

З огляду як тепер працюють банки та магазини:
- повітряна тривога - не працює
- світла нема - не працює,
то правильна стратегія мати готівкової гривні на два-три місяці хоча для закупів на базарі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:29

  flyman написав:З огляду як тепер працюють банки та магазини:
- повітряна тривога - не працює
- світла нема - не працює,
то правильна стратегія мати готівкової гривні на два-три місяці хоча для закупів на базарі



достатньо мати на 7-10 днів (перевірено останніми 30 роками)
до речі , навіщо ти повторюєш те що постив 2 дні тому

39,60-39,80
38,70-39,10
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:39

  prodigy написав:
  flyman написав:З огляду як тепер працюють банки та магазини:
- повітряна тривога - не працює
- світла нема - не працює,
то правильна стратегія мати готівкової гривні на два-три місяці хоча для закупів на базарі



достатньо мати на 7-10 днів (перевірено останніми 30 роками)
до речі , навіщо ти повторюєш те що постив 2 дні тому

39,60-39,80
38,70-39,10

зсилку можна?
flyman
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  #<1 ... 10077100781007910080
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