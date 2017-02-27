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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:16
З огляду як тепер працюють банки та магазини:
- повітряна тривога - не працює
- світла нема - не працює,
то правильна стратегія мати готівкової гривні на два-три місяці хоча для закупів на базарі
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flyman
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:29
flyman написав:
З огляду як тепер працюють банки та магазини:
- повітряна тривога - не працює
- світла нема - не працює,
то правильна стратегія мати готівкової гривні на два-три місяці хоча для закупів на базарі
достатньо мати на 7-10 днів (перевірено останніми 30 роками)
до речі , навіщо ти повторюєш те що постив 2 дні тому
39,60-39,80
38,70-39,10
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prodigy
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:39
prodigy написав: flyman написав:
З огляду як тепер працюють банки та магазини:
- повітряна тривога - не працює
- світла нема - не працює,
то правильна стратегія мати готівкової гривні на два-три місяці хоча для закупів на базарі
достатньо мати на 7-10 днів (перевірено останніми 30 роками)
до речі , навіщо ти повторюєш те що постив 2 дні тому
39,60-39,80
38,70-39,10
зсилку можна?
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flyman
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:15
Ой+ написав:
Швидше затримка премій, про що рапортує лідер фінансової думки форуму (згідно тижневого рейтингу).
Ну, раз - лідер
то знову рапортую, що станом на 11:15 28/10/2022 - премія на картку Успіху/воїна ЗСУ - ще НЕ прийшла!
Але - ще не вечір!©
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:25
Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ?
Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.
1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг.
2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров.
3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:37
Evgeny написав:
Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ?
Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.
1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг.
2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров.
3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.
4. Затримки з виплатами урядом (не тільки долярчик чекає на премію).
1. Думаю, що захід Привата та Альфи в тему конвертдепо.
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flyman
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:39
flyman написав:
З огляду як тепер працюють банки та магазини:
- повітряна тривога - не працює
- світла нема - не працює,
то правильна стратегія мати готівкової гривні на два-три місяці хоча для закупів на базарі
Хоча б на декілька тижнів.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:41
Успіх написав:
Ну, раз - лідер то знову рапортую, що станом на 11:15 28/10/2022 - премія на картку Успіху/воїна ЗСУ - ще НЕ прийшла!
Але - ще не вечір!©
Знать - нема за що. Де успіжи у Херсоні, Успіх?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:46
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