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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10078100791008010081>
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

З огляду як тепер працюють банки та магазини:
- повітряна тривога - не працює
- світла нема - не працює,
то правильна стратегія мати готівкової гривні на два-три місяці хоча для закупів на базарі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:29

  flyman написав:З огляду як тепер працюють банки та магазини:
- повітряна тривога - не працює
- світла нема - не працює,
то правильна стратегія мати готівкової гривні на два-три місяці хоча для закупів на базарі



достатньо мати на 7-10 днів (перевірено останніми 30 роками)
до речі , навіщо ти повторюєш те що постив 2 дні тому

39,60-39,80
38,70-39,10
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 09:39

  prodigy написав:
  flyman написав:З огляду як тепер працюють банки та магазини:
- повітряна тривога - не працює
- світла нема - не працює,
то правильна стратегія мати готівкової гривні на два-три місяці хоча для закупів на базарі



достатньо мати на 7-10 днів (перевірено останніми 30 роками)
до речі , навіщо ти повторюєш те що постив 2 дні тому

39,60-39,80
38,70-39,10

зсилку можна?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:15

Все буде добре!©

  Ой+ написав:Швидше затримка премій, про що рапортує лідер фінансової думки форуму (згідно тижневого рейтингу).
Ну, раз - лідер :oops: то знову рапортую, що станом на 11:15 28/10/2022 - премія на картку Успіху/воїна ЗСУ - ще НЕ прийшла!
Але - ще не вечір!© :wink: :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:то знову рапортую, що станом на 11:15 28/10/2022 - премія на картку Успіху/воїна ЗСУ - ще НЕ прийшла!
Але - ще не вечір! :wink: :D

Простіше повідомити коли прийде :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:25

Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ?
Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.

1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг.
2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров.
3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:37

  Evgeny написав:Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ?
Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.

1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг.
2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров.
3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.

4. Затримки з виплатами урядом (не тільки долярчик чекає на премію).

1. Думаю, що захід Привата та Альфи в тему конвертдепо.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:З огляду як тепер працюють банки та магазини:
- повітряна тривога - не працює
- світла нема - не працює,
то правильна стратегія мати готівкової гривні на два-три місяці хоча для закупів на базарі


Хоча б на декілька тижнів.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Ну, раз - лідер то знову рапортую, що станом на 11:15 28/10/2022 - премія на картку Успіху/воїна ЗСУ - ще НЕ прийшла!
Але - ще не вечір!©

Знать - нема за що. Де успіжи у Херсоні, Успіх?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Faceless
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