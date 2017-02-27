Людина з дивану невдоволена темпом звільнення територій. Здавалось я бачив усе але ні.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:51
Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:02
Так как курс доллара падает целый месяц думаю, что поднятие лимита до 100тыс. внесло свой вклад. Стали больше сдавать.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:17
Ефект Гіфена.
Яйця по 60 і вище, тобто зростання за рік більше ніж в 2 рази. Мясо по 200, зростання мінімум в 1.5 раза. Сало до 300-х, зростання в 3 рази.
Зерновий коридор працює і ціни на харчі і похідні від зерна підтягнулися до світових.
Овочі тримаються на космічних рівнях цін, харчі почали займати в структурі видатків вже не 50% як до 24.02, а значно більше.
Населення трохи проїло заначки і зав'язує з надмірними витратами. Ціни вимили наявні ресурси.
Стосовно імпортного краму, логістика змінилася, тобто важче і дороще доставити товар, плюс подорощав товар значно за кордоном, за рік більшість імпорту добавило в ціні 30-50% в валюті, плюс девальвація гривні. Виходить ціни в гривнях на все імпортне зросли в 2 і більше разів.
А ось з поточними доходами біда, безробіття. Навіть в столиці зарплати знизились в гривні жовтень до жовтня 2021-го.
Ну і дуже мудро діяв НБУ в парі з Приватбанком. Спочатку запустили конвертдепо, а потім готівковий долар став з'являтися в касах Привата, причому курс продажу долара системний банк виставляв по прийому чорного і тим самим штовхав ринок вниз.
Ну і в якійсь момент у населення суттєво пропала вільна гривня, безробіття і ціни зробили свою чорну справу.
Це все називається ефект Гіфена, закінчилась ресурси для заначок в валюті, хочаб на поточні видатки вистачило.
А військові більше зберігають на поточних рахунках вільну гривню. Виходить попит на валюту менше ніж здача населенням вкв і курс почав падати.
Ось така казочка. Поки система виглядає збалансованою з впевненим рухом курса в бік офіційного.
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