Evgeny написав:Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ? Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.
1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг. 2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров. 3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.
Так как курс доллара падает целый месяц думаю, что поднятие лимита до 100тыс. внесло свой вклад. Стали больше сдавать.
Evgeny написав:Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ? Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.
1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг. 2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров. 3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.
Ефект Гіфена. Яйця по 60 і вище, тобто зростання за рік більше ніж в 2 рази. Мясо по 200, зростання мінімум в 1.5 раза. Сало до 300-х, зростання в 3 рази. Зерновий коридор працює і ціни на харчі і похідні від зерна підтягнулися до світових. Овочі тримаються на космічних рівнях цін, харчі почали займати в структурі видатків вже не 50% як до 24.02, а значно більше. Населення трохи проїло заначки і зав'язує з надмірними витратами. Ціни вимили наявні ресурси. Стосовно імпортного краму, логістика змінилася, тобто важче і дороще доставити товар, плюс подорощав товар значно за кордоном, за рік більшість імпорту добавило в ціні 30-50% в валюті, плюс девальвація гривні. Виходить ціни в гривнях на все імпортне зросли в 2 і більше разів. А ось з поточними доходами біда, безробіття. Навіть в столиці зарплати знизились в гривні жовтень до жовтня 2021-го. Ну і дуже мудро діяв НБУ в парі з Приватбанком. Спочатку запустили конвертдепо, а потім готівковий долар став з'являтися в касах Привата, причому курс продажу долара системний банк виставляв по прийому чорного і тим самим штовхав ринок вниз. Ну і в якійсь момент у населення суттєво пропала вільна гривня, безробіття і ціни зробили свою чорну справу. Це все називається ефект Гіфена, закінчилась ресурси для заначок в валюті, хочаб на поточні видатки вистачило. А військові більше зберігають на поточних рахунках вільну гривню. Виходить попит на валюту менше ніж здача населенням вкв і курс почав падати. Ось така казочка. Поки система виглядає збалансованою з впевненим рухом курса в бік офіційного.
Evgeny написав:Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ? Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.
1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг. 2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров. 3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.
0. Насыщение рынка наличной валютой. Не без вмешательства НБУ. Насколько я могу судить, проблемы с доставкой заветных бумажек может быть и не преодолены полностью, но стали значительно менее острыми.
Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))
asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))
moveton написав:Ну раз пошло на принцип, то я таки скатался в ближайшее отделение Аккорда. Сказали, что вышеупомянутые $4000 я могу легко купить прямо сейчас и вообще такого размера сумма у них обычно в наличии есть. Так что про "продаёт валюту только Приват и тот не всегда" уже мимо. Теперь жду ответной любезности в посещении отделений хотя бы всех остальных украинских банков и отчёту, что в них валюты на продажу таки нет. Придётся немного побегать, но я за язык не тянул изрекать такое сильное утверждение.
ОК, немає питань. Наявність валюти ($) у банках для вільного продажу.