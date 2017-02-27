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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10078100791008010081>
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:17

  Evgeny написав:Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ?
Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.

1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг.
2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров.
3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.

Ефект Гіфена.
Яйця по 60 і вище, тобто зростання за рік більше ніж в 2 рази. Мясо по 200, зростання мінімум в 1.5 раза. Сало до 300-х, зростання в 3 рази.
Зерновий коридор працює і ціни на харчі і похідні від зерна підтягнулися до світових.
Овочі тримаються на космічних рівнях цін, харчі почали займати в структурі видатків вже не 50% як до 24.02, а значно більше.
Населення трохи проїло заначки і зав'язує з надмірними витратами. Ціни вимили наявні ресурси.
Стосовно імпортного краму, логістика змінилася, тобто важче і дороще доставити товар, плюс подорощав товар значно за кордоном, за рік більшість імпорту добавило в ціні 30-50% в валюті, плюс девальвація гривні. Виходить ціни в гривнях на все імпортне зросли в 2 і більше разів.
А ось з поточними доходами біда, безробіття. Навіть в столиці зарплати знизились в гривні жовтень до жовтня 2021-го.
Ну і дуже мудро діяв НБУ в парі з Приватбанком. Спочатку запустили конвертдепо, а потім готівковий долар став з'являтися в касах Привата, причому курс продажу долара системний банк виставляв по прийому чорного і тим самим штовхав ринок вниз.
Ну і в якійсь момент у населення суттєво пропала вільна гривня, безробіття і ціни зробили свою чорну справу.
Це все називається ефект Гіфена, закінчилась ресурси для заначок в валюті, хочаб на поточні видатки вистачило.
А військові більше зберігають на поточних рахунках вільну гривню. Виходить попит на валюту менше ніж здача населенням вкв і курс почав падати.
Ось така казочка. Поки система виглядає збалансованою з впевненим рухом курса в бік офіційного.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:37

  Evgeny написав:Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ?
Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.

1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг.
2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров.
3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.

0. Насыщение рынка наличной валютой. Не без вмешательства НБУ.
Насколько я могу судить, проблемы с доставкой заветных бумажек может быть и не преодолены полностью, но стали значительно менее острыми.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:58

Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:02

  asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(


Пийте віскі
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:28

  moveton написав:Ну раз пошло на принцип, то я таки скатался в ближайшее отделение Аккорда. Сказали, что вышеупомянутые $4000 я могу легко купить прямо сейчас и вообще такого размера сумма у них обычно в наличии есть. Так что про "продаёт валюту только Приват и тот не всегда" уже мимо. Теперь жду ответной любезности в посещении отделений хотя бы всех остальных украинских банков и отчёту, что в них валюты на продажу таки нет. Придётся немного побегать, но я за язык не тянул изрекать такое сильное утверждение.

ОК, немає питань.
Наявність валюти ($) у банках для вільного продажу.
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копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:39

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................28.10.2022...........31.10.2022
дата розрахунку................27.10.2022............28.10.2022
Євро...................................36,7386.................36,4095...-0.9%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9956 (вчера 1.0046)
Снова есть повод упомянуть паритет.

Индекс доллара DXY в 15-00 110.83 (вчера 110.06)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:45

  копейка написав:Наявність валюти ($) у банках для вільного продажу.

Даже в списке клуба 100к банков в полтора раза больше. Но да ладно. Как я вижу по списку, категорически отказывающихся продавать можно посчитать по пальцам одной руки. А всякое "от наличия в системе" - это обычный режим мирного времени.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:05

  moveton написав:
  копейка написав:Наявність валюти ($) у банках для вільного продажу.

Даже в списке клуба 100к банков в полтора раза больше. Но да ладно. Как я вижу по списку, категорически отказывающихся продавать можно посчитать по пальцам одной руки. А всякое "от наличия в системе" - это обычный режим мирного времени.

Звичайний фейк і маніпуляція ця таблиця, як і все з тієї обліківкі,
Приватбанк продає до 1000 доларів, але тільки клієнтам банку, но по-моєму картка Привата навіть у дітей в наявності, Райф наливає, но там чомусь завжди в наявності якійсь не дуже банкноти, і як правило старого зразка і вже добряче потерті, Укргазбанк наливає, но там останнім часом варварський курс, тому купувати там буде тільки баранчик, ОТП наливає, але там завжди черги, у відділенні між Святошино і Житомирській можна втратити годину чи більше, бо постійно море кредитчиків і постійно щось вони з'ясовують, по Таскомбанку взагалі прикол, він для мене самий надійний, завжди є сині в наявності по нормальним курсам, по іншим банкам не знаю, бо немає потреби там бігати.
Сказати долара ніде немає можна для мацкви, бо там реально валютні операції заборонені, а валютообмінні угоди проходять лише між добре знайомими людьми по курсу приблизно 200 за долар чи євро.

Боти віджигають, бо гривні і доларів ніде нема, а курс падає, але для жителів урала життя в режимі фейк і брехня це норма, не звертайте увагу, люди цинізмом зароюляють гроші.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

24 февраля 50-55+
Двух-трех кратный девал в первый год войны как показала практика Украины 2014-2015 и Сирии 2011-2012 - это неизбежность.

Но проблема не в этом, без нормального электроснабжения экономика будет проседать. Зимой потребление традиционно растет, плюс куча домов на электроотоплении.

Ничего бизнесу не останется, как конвертировать выручку или в генераторы, топливо, или в валюту до лучших времён.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:44

  moveton написав:
  копейка написав:Наявність валюти ($) у банках для вільного продажу.

Даже в списке клуба 100к банков в полтора раза больше. Но да ладно. Как я вижу по списку, категорически отказывающихся продавать можно посчитать по пальцам одной руки. А всякое "от наличия в системе" - это обычный режим мирного времени.

3/23 мають у наявності.
У сухому залишку вільні робити на основі наданої інформації будь-які карколомні висновки. Пам'ятаєте анекдот про «середню зарплату по країні» та двох доярок? Це саме ваш випадок.
Питання закрите.
копейка
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