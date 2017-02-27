Evgeny написав:Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ? Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.
1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг. 2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров. 3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.
Ефект Гіфена. Яйця по 60 і вище, тобто зростання за рік більше ніж в 2 рази. Мясо по 200, зростання мінімум в 1.5 раза. Сало до 300-х, зростання в 3 рази. Зерновий коридор працює і ціни на харчі і похідні від зерна підтягнулися до світових. Овочі тримаються на космічних рівнях цін, харчі почали займати в структурі видатків вже не 50% як до 24.02, а значно більше. Населення трохи проїло заначки і зав'язує з надмірними витратами. Ціни вимили наявні ресурси. Стосовно імпортного краму, логістика змінилася, тобто важче і дороще доставити товар, плюс подорощав товар значно за кордоном, за рік більшість імпорту добавило в ціні 30-50% в валюті, плюс девальвація гривні. Виходить ціни в гривнях на все імпортне зросли в 2 і більше разів. А ось з поточними доходами біда, безробіття. Навіть в столиці зарплати знизились в гривні жовтень до жовтня 2021-го. Ну і дуже мудро діяв НБУ в парі з Приватбанком. Спочатку запустили конвертдепо, а потім готівковий долар став з'являтися в касах Привата, причому курс продажу долара системний банк виставляв по прийому чорного і тим самим штовхав ринок вниз. Ну і в якійсь момент у населення суттєво пропала вільна гривня, безробіття і ціни зробили свою чорну справу. Це все називається ефект Гіфена, закінчилась ресурси для заначок в валюті, хочаб на поточні видатки вистачило. А військові більше зберігають на поточних рахунках вільну гривню. Виходить попит на валюту менше ніж здача населенням вкв і курс почав падати. Ось така казочка. Поки система виглядає збалансованою з впевненим рухом курса в бік офіційного.
Evgeny написав:Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ? Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.
1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг. 2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров. 3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.
0. Насыщение рынка наличной валютой. Не без вмешательства НБУ. Насколько я могу судить, проблемы с доставкой заветных бумажек может быть и не преодолены полностью, но стали значительно менее острыми.
Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))
asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))
moveton написав:Ну раз пошло на принцип, то я таки скатался в ближайшее отделение Аккорда. Сказали, что вышеупомянутые $4000 я могу легко купить прямо сейчас и вообще такого размера сумма у них обычно в наличии есть. Так что про "продаёт валюту только Приват и тот не всегда" уже мимо. Теперь жду ответной любезности в посещении отделений хотя бы всех остальных украинских банков и отчёту, что в них валюты на продажу таки нет. Придётся немного побегать, но я за язык не тянул изрекать такое сильное утверждение.
ОК, немає питань. Наявність валюти ($) у банках для вільного продажу.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................28.10.2022...........31.10.2022 дата розрахунку................27.10.2022............28.10.2022 Євро...................................36,7386.................36,4095...-0.9% Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9956 (вчера 1.0046) Снова есть повод упомянуть паритет.
копейка написав:Наявність валюти ($) у банках для вільного продажу.
Даже в списке клуба 100к банков в полтора раза больше. Но да ладно. Как я вижу по списку, категорически отказывающихся продавать можно посчитать по пальцам одной руки. А всякое "от наличия в системе" - это обычный режим мирного времени.
копейка написав:Наявність валюти ($) у банках для вільного продажу.
Даже в списке клуба 100к банков в полтора раза больше. Но да ладно. Как я вижу по списку, категорически отказывающихся продавать можно посчитать по пальцам одной руки. А всякое "от наличия в системе" - это обычный режим мирного времени.
Звичайний фейк і маніпуляція ця таблиця, як і все з тієї обліківкі, Приватбанк продає до 1000 доларів, але тільки клієнтам банку, но по-моєму картка Привата навіть у дітей в наявності, Райф наливає, но там чомусь завжди в наявності якійсь не дуже банкноти, і як правило старого зразка і вже добряче потерті, Укргазбанк наливає, но там останнім часом варварський курс, тому купувати там буде тільки баранчик, ОТП наливає, але там завжди черги, у відділенні між Святошино і Житомирській можна втратити годину чи більше, бо постійно море кредитчиків і постійно щось вони з'ясовують, по Таскомбанку взагалі прикол, він для мене самий надійний, завжди є сині в наявності по нормальним курсам, по іншим банкам не знаю, бо немає потреби там бігати. Сказати долара ніде немає можна для мацкви, бо там реально валютні операції заборонені, а валютообмінні угоди проходять лише між добре знайомими людьми по курсу приблизно 200 за долар чи євро.
Боти віджигають, бо гривні і доларів ніде нема, а курс падає, але для жителів урала життя в режимі фейк і брехня це норма, не звертайте увагу, люди цинізмом зароюляють гроші.
копейка написав:Наявність валюти ($) у банках для вільного продажу.
Даже в списке клуба 100к банков в полтора раза больше. Но да ладно. Как я вижу по списку, категорически отказывающихся продавать можно посчитать по пальцам одной руки. А всякое "от наличия в системе" - это обычный режим мирного времени.
3/23 мають у наявності. У сухому залишку вільні робити на основі наданої інформації будь-які карколомні висновки. Пам'ятаєте анекдот про «середню зарплату по країні» та двох доярок? Це саме ваш випадок. Питання закрите.