Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:17

Evgeny написав: Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ?

Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.



1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг.

2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров.

3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света. Какие факторы повлияли на снижение курса доллара за последние 2 недели ?Выскажу свои мнения. Добавляйте свои варианты.1. Начало оканчание первых конвертационных депозитов и заход на второй круг.2. Ограниченная работа ТРЦ и малого бизнеса, падение продаж импортных товаров.3. Необходимость иметь больший запас гривны на руках для населения в связи с частым отключением света.

Ефект Гіфена.Яйця по 60 і вище, тобто зростання за рік більше ніж в 2 рази. Мясо по 200, зростання мінімум в 1.5 раза. Сало до 300-х, зростання в 3 рази.Зерновий коридор працює і ціни на харчі і похідні від зерна підтягнулися до світових.Овочі тримаються на космічних рівнях цін, харчі почали займати в структурі видатків вже не 50% як до 24.02, а значно більше.Населення трохи проїло заначки і зав'язує з надмірними витратами. Ціни вимили наявні ресурси.Стосовно імпортного краму, логістика змінилася, тобто важче і дороще доставити товар, плюс подорощав товар значно за кордоном, за рік більшість імпорту добавило в ціні 30-50% в валюті, плюс девальвація гривні. Виходить ціни в гривнях на все імпортне зросли в 2 і більше разів.А ось з поточними доходами біда, безробіття. Навіть в столиці зарплати знизились в гривні жовтень до жовтня 2021-го.Ну і дуже мудро діяв НБУ в парі з Приватбанком. Спочатку запустили конвертдепо, а потім готівковий долар став з'являтися в касах Привата, причому курс продажу долара системний банк виставляв по прийому чорного і тим самим штовхав ринок вниз.Ну і в якійсь момент у населення суттєво пропала вільна гривня, безробіття і ціни зробили свою чорну справу.Це все називається ефект Гіфена, закінчилась ресурси для заначок в валюті, хочаб на поточні видатки вистачило.А військові більше зберігають на поточних рахунках вільну гривню. Виходить попит на валюту менше ніж здача населенням вкв і курс почав падати.Ось така казочка. Поки система виглядає збалансованою з впевненим рухом курса в бік офіційного.