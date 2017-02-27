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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:44
asti написав:
Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))
Не пробовали поступить по заветам дважды легитимного и астанавицца?
Выглядит не только бессмысленно, но ещё и немного... ну, не знаю, аморально, что ли: палить нервную и душевную энергию на такое, когда рядом людей ракеты избавляют от домов, а то и жизней
Вы явно обитаете в одном из городов, который подзабыл, что Украина воюет. Вся Украина, прошу заметить. Превед из Харькова
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:49
somilitark написав:
Звичайний фейк і маніпуляція ця таблиця
Розкажи, як саме ти маніпулював тут врожаями і заганяв у гривню наприкінці минулого року. Почитай, нагадайся, якщо забув вже.
Краще пиши про яйця це твоя зоряна година.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:15
Оборот готівки в касах банків за 9 місяців 2022 року знизився порівняно з аналогічним періодом торік - це зумовлено впливом війни.
Про це повідомили в НБУ.
Зазначається, що обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 1 572,4 млрд грн та зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
При цьому видачі готівки з кас банків у січні - вересні 2022 року становили 1 616,2 млрд грн, що на 13% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.
"Водночас за дев’ять місяців 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами", - кажуть в Нацбанку.
Регулятор назвав традиційну трійку найпопулярніших касових операцій із видачі готівки (% від загального обсягу видатків):
за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 82,4%;
для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,3%;
для придбання іноземної валюти у клієнтів – 4,1%.
Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
операції клієнтів із використанням платіжних карток – 36,5%;
торговельна виручка – 31,9%;
виручка від усіх видів послуг – 15,4%.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:22
Запорожье
39,65/39,85
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:05
Начиная с 10 октября Украину покинуло 46 тыс человек.
В среднем за день уезжает 2700 граждан.
Данные Держприкордонслужби
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:08
Evgeny написав:
Начиная с 10 октября Украину покинуло 46 тыс человек.
В среднем за день уезжает 2700 граждан.
Данные Держприкордонслужби
И оттуда рассказывают журналистам, что они назад, как только, так сразу?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:19
Evgeny написав:
Начиная с 10 октября Украину покинуло 46 тыс человек.
В среднем за день уезжает 2700 граждан.
Данные Держприкордонслужби
граждан или гражданок ?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:33
Investor_K написав: asti написав:
Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))
Пийте віскі
та не. в Харьков,тут быстрее бегать будет
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