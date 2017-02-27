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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:06
moveton написав: Evgeny написав:
Начиная с 10 октября Украину покинуло 46 тыс человек.
В среднем за день уезжает 2700 граждан.
Данные Держприкордонслужби
И оттуда рассказывают журналистам, что они назад, как только, так сразу?
Не, уже давно не рассказывают. Такие настроения еще в маю стали потихоньку развеиваться. А с сентября дети уже в местные школы пошли.
О нужных настроениях репортажи делают сами журналисты. Информационная политика во время войны как бы подразумевает...
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antey1969
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:55
asti написав:
Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))
У кого еще интересная утренняя зарядка?)
Я так и не понял, вы сдали по 39,50 доллар, купленный по 39,50?
А я на пошлые предложения отдаться с утра по 39,30 не повелся, и смотрю Викуся принимает по ,55 а Запорожье может даже получило уже премию и по ,65
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Ромасик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:59
Ромасик написав: asti написав:
Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))
У кого еще интересная утренняя зарядка?)
Я так и не понял, вы сдали по 39,50 доллар, купленный по 39,50?
Именно так...
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asti
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