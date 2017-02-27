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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10080100811008210083>
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:06

  moveton написав:
  Evgeny написав:Начиная с 10 октября Украину покинуло 46 тыс человек.
В среднем за день уезжает 2700 граждан.
Данные Держприкордонслужби

И оттуда рассказывают журналистам, что они назад, как только, так сразу? :wink:

Не, уже давно не рассказывают. Такие настроения еще в маю стали потихоньку развеиваться. А с сентября дети уже в местные школы пошли.
О нужных настроениях репортажи делают сами журналисты. Информационная политика во время войны как бы подразумевает...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(
У кого еще интересная утренняя зарядка?)
Я так и не понял, вы сдали по 39,50 доллар, купленный по 39,50?

А я на пошлые предложения отдаться с утра по 39,30 не повелся, и смотрю Викуся принимает по ,55 а Запорожье может даже получило уже премию и по ,65
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:59

  Ромасик написав:
asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(
У кого еще интересная утренняя зарядка?)
Я так и не понял, вы сдали по 39,50 доллар, купленный по 39,50?
Именно так...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:09

Проблема ещё и в том, что весь неудачно сданный доллар я не откупаю обратно, а размещаю на 3-х месячные депо, и у меня на них уже почти 40% капитала... волнение ипать! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:14

Хотя нет, сегодня 1000 откупил по 39,40...)) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

⚡️Канада випустить облігації на підтримку України — премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо

Термін облігацій становитиме п’ять років. Їх запропонують інвесторам через канадські банки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:29

  Investor_K написав:⚡️Канада випустить облігації на підтримку України — премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо

Термін облігацій становитиме п’ять років. Їх запропонують інвесторам через канадські банки.

Як би їх прикупити простому селянинові?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:38

Похоже моя версия со снижением торговой активности продавцов импорта находит свое подтверждение.

За прошедшую неделю НБУ продал всего 227 млн.долларов, купил 13 млн, Сальдо интервенций 214 млн.долларов, это минимум за 2 месяца

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Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:03

  Evgeny написав:Похоже моя версия со снижением торговой активности продавцов импорта находит свое подтверждение.

За прошедшую неделю НБУ продал всего 227 млн.долларов, купил 13 млн, Сальдо интервенций 214 млн.долларов, это минимум за 2 месяца

Дивно звучить, але ринок намаців баланс і за відносно смішні гроші досягнуто стабільність.
Хоча боти як завжди скажуть, що гривні і долара "нигде нет" и "вы всё врёте".

Ще один доказ того, що девал 14-15-хх років був злочинний і курс можна було втримати на позначках 14-16 за у.о.

На готівці спостерігається перемир'я.
Курс перестав знижуватись і торгівля почала проходити біля відмітки 39.50 за долар, здається цей рівень всіх влаштовує і немає особливої потреби кудись рухатись.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 28 жов, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:06

  somilitark написав:Дивно звучить, але ринок намаців баланс і за відносно смішні гроші досягнуто стабільність.

Баланс під питанням через незрозумілі енергетичні перспективи
Ромасик
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