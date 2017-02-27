asti написав:

Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))