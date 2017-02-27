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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10080100811008210083
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:08

  asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(


Не понимаю, зачем ты вышел с Овгз?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:12

Українцям розповіли, що буде з цінами на їжу, якщо Нацбанк не перестане друкувати гроші

https://biz.today.ua/russkyj-ukrayntsam ... tat-dengy/
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:13

експорт на нулі
імпорт падає
віялові відключення
бізнес активність (оборот коштів) стрімко знижується

податків все менше, дефіцит бюджету 80% (якщо не рахувати "допомогу" що дають в борг).
скоро зелені мародери завиють про зраду, бо дядько Сем цих гнид утримувати після війни не збирається.
будуть друкувати поки рейтинг не впаде до непрохідного.

війна закічиться в Березні. далі суцільна економічна яма, що похоронить багато банків, напічканих овдп та господарств\фізиків з коштами в тих банках. якось так бачу наступний рік.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 28 жов, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:17

І таке буває))

  asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(

Майже описали 8міс. життя пересічних солдатів/воїнів ЗСУ!👍 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:19

  Ромасик написав:
  somilitark написав:Дивно звучить, але ринок намаців баланс і за відносно смішні гроші досягнуто стабільність.

Баланс під питанням через незрозумілі енергетичні перспективи

Дивно, але виходить від блекауту страждає торгівля імпортом і бажання купувати валюту.
Курс це лагова змінна, поки що констатуємо зниження об'єму інтервенцій.
На днях дружина каже, пішли в АТБ, я кажу ти що, так триває тривога.
Вона каже так 4 години не було світла, а зараз тривога, но АТБ по беспредєлу працює.
Отака казка хлопці, навіть законослухняні ідуть на порушення, бо страждають продажі і не виконуються плани.
По виробництву ми нічого сказати не можемо, але рітейл вже немає бажання брати валюту.
Парадокс, але поки що гривня тільки виграє від всієї цієї двіжухи.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 28 жов, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:20

  Moneta написав:експорт на нулі
імпорт падає
віялові відключення
бізнес активність (оборот коштів) стрімко знижується

податків все менше, дефіцит бюджету 80% (якщо не рахувати "допомогу" що дають в борг).
скоро зелені мародери завиють про зраду, бо дядько Сем цих гнид утримувати після війни не збирається.
будуть друкувати поки рейтинг не впаде до непрохідного.

війна закічиться в Березні. далі суцільна економічна яма, що похоронить багато банків, напічканих овдп та господарств\фізиків з коштами в тих банках. якось так бачу наступний рік.

Знову ця зрадофільска консерва вилізла
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:23

  Олежан написав:
  asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(
Не понимаю, зачем ты вышел с Овгз?
Я с них не выходил, они у меня погасились. :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:24

  somilitark написав:Дивно, але виходить від блекауту страждає торгівля імпортом і бажання купувати валюту.

АТБ по беспредєлу працює.

Так, попит на закупку товару логічно падає.
Такий же парадокс, як під час соплевірусу інфляція була 2% .
В принципі й інші супермаркети працюють, правда 10 числа не працювали. Тепер знову працюють. Я не проти.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:32

  Zebra написав:24 февраля 50-55+
Двух-трех кратный девал в первый год войны как показала практика Украины 2014-2015 и Сирии 2011-2012 - это неизбежность.

Но проблема не в этом, без нормального электроснабжения экономика будет проседать. Зимой потребление традиционно растет, плюс куча домов на электроотоплении.


Зимой потребление нужно говорить-росло,в прошедшем времени.Сейчас,по 9ч без света в сутки и это в Киеве,можно представить что в глухоманях творится,вырастет оно...счаз.

  asti написав:Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(


У Вас террористы взяли родычей в заложники,или Вас заставляют бегать оленем за 10 копеек по банкам нехорошие люди?? Если Вы выбрали этот путь и этот ритм жизни-значит,Вам это нравится.
osafly
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