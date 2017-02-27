RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10081100821008310084>
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:08

  asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(


Не понимаю, зачем ты вышел с Овгз?
Олежан
 
Повідомлень: 831
З нами з: 01.12.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:12

Українцям розповіли, що буде з цінами на їжу, якщо Нацбанк не перестане друкувати гроші

https://biz.today.ua/russkyj-ukrayntsam ... tat-dengy/
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5944
З нами з: 13.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:13

експорт на нулі
імпорт падає
віялові відключення
бізнес активність (оборот коштів) стрімко знижується

податків все менше, дефіцит бюджету 80% (якщо не рахувати "допомогу" що дають в борг).
скоро зелені мародери завиють про зраду, бо дядько Сем цих гнид утримувати після війни не збирається.
будуть друкувати поки рейтинг не впаде до непрохідного.

війна закічиться в Березні. далі суцільна економічна яма, що похоронить багато банків, напічканих овдп та господарств\фізиків з коштами в тих банках. якось так бачу наступний рік.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 28 жов, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Moneta
 
Повідомлень: 3098
З нами з: 26.06.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:17

І таке буває))

  asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(

Майже описали 8міс. життя пересічних солдатів/воїнів ЗСУ!👍 :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4113
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
3
6
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:19

  Ромасик написав:
  somilitark написав:Дивно звучить, але ринок намаців баланс і за відносно смішні гроші досягнуто стабільність.

Баланс під питанням через незрозумілі енергетичні перспективи

Дивно, але виходить від блекауту страждає торгівля імпортом і бажання купувати валюту.
Курс це лагова змінна, поки що констатуємо зниження об'єму інтервенцій.
На днях дружина каже, пішли в АТБ, я кажу ти що, так триває тривога.
Вона каже так 4 години не було світла, а зараз тривога, но АТБ по беспредєлу працює.
Отака казка хлопці, навіть законослухняні ідуть на порушення, бо страждають продажі і не виконуються плани.
По виробництву ми нічого сказати не можемо, але рітейл вже немає бажання брати валюту.
Парадокс, але поки що гривня тільки виграє від всієї цієї двіжухи.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 28 жов, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12462
З нами з: 30.12.09
Подякував: 569 раз.
Подякували: 3489 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:20

  Moneta написав:експорт на нулі
імпорт падає
віялові відключення
бізнес активність (оборот коштів) стрімко знижується

податків все менше, дефіцит бюджету 80% (якщо не рахувати "допомогу" що дають в борг).
скоро зелені мародери завиють про зраду, бо дядько Сем цих гнид утримувати після війни не збирається.
будуть друкувати поки рейтинг не впаде до непрохідного.

війна закічиться в Березні. далі суцільна економічна яма, що похоронить багато банків, напічканих овдп та господарств\фізиків з коштами в тих банках. якось так бачу наступний рік.

Знову ця зрадофільска консерва вилізла
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5291
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:23

  Олежан написав:
  asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(
Не понимаю, зачем ты вышел с Овгз?
Я с них не выходил, они у меня погасились. :(
asti
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:24

  somilitark написав:Дивно, але виходить від блекауту страждає торгівля імпортом і бажання купувати валюту.

АТБ по беспредєлу працює.

Так, попит на закупку товару логічно падає.
Такий же парадокс, як під час соплевірусу інфляція була 2% .
В принципі й інші супермаркети працюють, правда 10 числа не працювали. Тепер знову працюють. Я не проти.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5291
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1289 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:32

  Zebra написав:24 февраля 50-55+
Двух-трех кратный девал в первый год войны как показала практика Украины 2014-2015 и Сирии 2011-2012 - это неизбежность.

Но проблема не в этом, без нормального электроснабжения экономика будет проседать. Зимой потребление традиционно растет, плюс куча домов на электроотоплении.


Зимой потребление нужно говорить-росло,в прошедшем времени.Сейчас,по 9ч без света в сутки и это в Киеве,можно представить что в глухоманях творится,вырастет оно...счаз.

  asti написав:Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(


У Вас террористы взяли родычей в заложники,или Вас заставляют бегать оленем за 10 копеек по банкам нехорошие люди?? Если Вы выбрали этот путь и этот ритм жизни-значит,Вам это нравится.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 29.05.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:42

За крок до перевороту думок©

  Moneta написав:експорт на нулі
імпорт падає
віялові відключення
бізнес активність (оборот коштів) стрімко знижується

податків все менше, дефіцит бюджету 80% (якщо не рахувати "допомогу" що дають в борг).
скоро зелені мародери завиють про зраду, бо дядько Сем цих гнид утримувати після війни не збирається.
будуть друкувати поки рейтинг не впаде до непрохідного.

війна закінчиться в Березні[size=150]. далі суцільна економічна яма, що похоронить багато банків, напічканих овдп та господарств\фізиків з коштами в тих банках. якось так бачу наступний рік.

Не знаю, хто як... - а я - ГОТОВИЙ до будь-якої економічної ями/кризи - лиш би справді війна завершилась на початку весни!!!

Іншими словами - я ГОТОВИЙ вдома взимку ходити в светері, чи навіть, в зимовій куртці(без опалення і електрики) - ніж ночувати в окопах під обстрілами снарядів різного калібру! :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4113
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
3
6
1
  #<1 ... 10081100821008310084>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3140, 3141, 3142
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31410 35137527
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 13:23
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1694 12584592
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 20:51
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22866781
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.